«Творится ужас, провода взрываются»: Свердловскую область накрыл аномальный снегопад

На Свердловскую область обрушился неожиданный снегопад — города замело, люди вынуждены обходиться без электричества и связи. По словам жителей, провода начали просто взрываться из-за мокрого снега, сейчас обрывы на ЛЭП чинят почти 120 бригад. Тем временем сугробы мешают проехать автомобилям, на трассе из Перми с ночи не рассасывается пробка.

Свердловскую область накрыл аномальный снегопад, из-за которого аварии на линиях электропередачи оставили без света 79 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Электричество отключено в минимум шести городах и поселке Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. Количество населенных пунктов, в которых непогода привела к авариям, перевалило за 20. В некоторых из них пропали вода и отопление.

«Мы замерзаем! Света нет с часу ночи, дом остывает... Телевизоры не показывают, интернет не работает... Со вчерашнего вечера (3 мая) нет отопления, воды, связи», — жалуются местные жители.

В регионе работают 118 аварийных бригад. Прокуратура области взяла происходящее на контроль.

Мощный снегопад с ледяным дождем обрушился на область с ночи. Это привело к таким проблемам с энергоснабжением, каких «в сетевом комплексе Среднего Урала не наблюдалось последние 20 лет», заявила пресс-служба «Россети Урал». Мокрый снег облепляет провода и обрывает их, ЛЭП обледеневают, падают деревья из-за сильного ветра.

«Творится ужас из-за прогнутых [от снега] проводов, они взрываются и заполоняют ярким голубым светом полгорода. Провода просто взрываются на глазах, около семи раз такое происходило, просто ужас», — описывают жители области.

Больше всего снега оказалось в городе Ревда, где высота сугробов превысила 30 см. В Екатеринбурге к утру 4 мая высота сугробов была 7 см, в городе выпала четверть месячной нормы осадков (17 мм), объявлен режим природной ЧС. Отменена репетиция парада Победы.

Скорость движения общественного транспорта Екатеринбурга ограничена до 25 км/ч. Цены на такси на фоне непогоды взлетели «до космоса», пишет местное Е1.ru.

Некоторые жители города не унывают: выходят на улицу на лыжах, строят снеговиков и шутя фотографируют майский шашлык из снежков.

Коллапс на дорогах

Из-за высоких сугробов на дорогах (в некоторых местах более 10 см) в области частично перекрыты трассы. Ограничения были введены на маршрутах Ревда – Дегтярск – Курганово, Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, в Невьянском и Ревдинском районах. На Северном автовокзале Екатеринбурга отменено около 80 рейсов.

Еще с ночи люди оказались заперты на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург в «снежной ловушке». Пробка растянулась на десятки километров, снегоуборочная техника не успевает вовремя среагировать.

«Еды и воды практически ни у кого не было. И никто к нам на помощь не приезжал. Паники не было, но тревога начала расти. У большинства даже воды нет с собой. А справились легко, главное — поддерживать друг друга. За эти часы мы все как-то сдружились», — поделилась с «Газетой.Ru» Екатерина, которая застряла на трассе в ночном автобусе Пермь-Челябинск.

Другой очевидец, водитель фуры Тимофей, сообщил «Газете.Ru», что не слышал новостей о предстоящем снегопаде и столкнулся с непогодой внезапно. По его словам, на трассе выпало 15-20 см снега. Тимофей провел в пробке 16 часов .

«МЧС и дорожников не видел. Еда и вода всегда с собой, поэтому справились. На легковых люди чуть с ума не сошли — ни топлива, ни воды. Помогли, чем смогли, своими силами... Мы же русский народ, какая паника, все спокойно. У кого было мало топлива — компоновались в соседние машины», — рассказал он.

Днем 4 мая ситуация не сильно улучшилась. На место прибыл заместитель главного инспектора региона, полковник полиции Денис Колясников. На 320-м километре трассы развернут пункт обогрева. Между Ревдой и Дружинино, в частности, движение остановлено в оба направления, «снега навалило по колено, связь плохая», говорят автомобилисты.

На полпути в Екатеринбург тем временем застрял пассажирский поезд «Орлан» из Челябинска.

«Сообщают об обрыве проводов контактной сети — скорее всего, из-за снегопада», — передают пассажиры.