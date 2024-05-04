«Я никогда не любила жаловаться». Интервью с блогером Алиной Левдой

— В ваших ближайших планах — запуск техно-шоу, в котором вы будете главным диджеем. Где будут проходить гастроли и кто еще будет выступать?



— Я сейчас работаю над тем, чтобы мое творчество услышали не только подписчики. Хочу «поймать волну» новой аудитории. Сейчас я всеми способами ищу возможности удивить этот мир, чтобы о моем имени говорили и моя музыка отражала эмоции многих людей. Пока держу в секрете, когда будет мое шоу, но очень плодотворно к нему готовлюсь. Вы скоро все узнаете.



— Почему ваш диджейский псевдоним — DJ KITSUNE? Это в честь мифологического японского существа, лисицы со сверхъестественными способностями? Вы увлекаетесь японской мифологией?



— Я считаю, что диджей-сет — не что иное, как магия. Да, происхождение моего псевдонима идет из японской мифологии, и как раз KITSUNE — девятихвостый лис с магическими способностями, очень мудрое животное. Говорят, что даже близкое к богам: оно может захватывать чужое тело, создавать пламя, приходить в сновидения, гипнотизировать. По сути дела, это существо творит сложнейшие иллюзии, которые невозможно отличить от реальности.

KITSUNE может принимать вид молодой женщины, и я поняла, что это хорошо бьется с тем, что я хочу донести музыкой. Для меня диджей-сет — это такое путешествие, которое стирает границы реальности и иллюзии. Девятихвостый лис — женщина, которая обладает сверхспособностями, — это метафора, так я вижу себя.

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— В 2019 году вы записали песню «Зависима» в жанре «поп», теперь перешли к техно. Что подтолкнуло вас к этому переходу?



— Хотела бы поправить: techno — это поджанр музыки. Я увлекалась разными жанрами электронной музыки: тут и progressive, и house, и downtempo, и другие направления, которые мне нравятся, которые я слушаю и играю. Техно как раз один из этих видов.



На самом деле я пробую себя в разном. У меня прекрасный слух, хороший голос, и в тот момент у меня было вдохновение, какие-то переживания, которые мне захотелось отразить в музыке голосом. А сейчас я как бы гипнотизирую людей, вовлекаю их в состояние легкого транса, где они могут погрузиться в себя. В этом кроется совершенно иной способ взаимодействия со слушателем. Моя музыка подходит не только для танцев в клубе, но и для работы, когда ты можешь включить ее фоном и заниматься тем, что ты любишь.

— За творчеством каких техно-исполнителей вы следите?



— Monolink, Artbat, Anima, Stoto, Alex Gosh, Nora En Pure, Y do I, Pavel Khvaleev, VASSCA — диджеев и музыкантов, кто пишет такую музыку, много. Нет определенно любимых. Но это те, кто захватывает внимание в моем плейлисте или сетах.



— Как вы учились работать за диджейским пультом? У вас был преподаватель?



— Да, конечно, обучалась, я не самоучка. Как только во мне проснулся творческий порыв стать диджеем, я в первую очередь записалась в Школу диджея Грува. За это время прошла несколько стадий, этапов, курсов и обучалась не только на начальном, но и на высоком уровне, плюс дополнительно брала обучение по другим видам оборудования и контроллерам. У меня были творческие искания себя у других диджеев-исполнителей для того, чтобы взять какие-то их фишки, увидеть, как они работают с пультом, как чувствуют музыку. Все это нужно было для того, чтобы нашпиговать себя различными идеями, чтобы можно было красиво сводить музыку, классно собирать сет.



Многим кажется, что диджеинг — это просто включать через паузу треки с флешки. Некоторые порой так и делают, и у меня просто вянут уши, когда на днях рождения, корпоративах и праздниках играют люди, которые не умеют качественно сводить музыку, не чувствуют ее и делают это совершенно без души, на автопилоте. Если ты хочешь стать диджеем — нужно либо изначально родиться с неким талантом и при этом постоянно его шлифовать практикой, либо обучиться, сдать экзамены (а экзамены у меня были, и даже есть зачетка) и тоже постоянно практиковать и создавать. Тогда все получится.

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— По образованию вы юрист, вполне успешно работали в компании. Как случилось, что вы ушли с работы и занялись блогингом?



— Да, я ушла с юридической должности, хотя работала в достаточно крупной компании. Нам периодически задерживали зарплату, выдавали ее в конвертах, когда-то приходилось ждать деньги несколько месяцев, работа нудная, да и вообще — все люди разные, и я не нашла себя в юриспруденции так, чтобы смогла максимально раскрыть свой творческий потенциал. Во мне живет артист, человек выступающий, лидер, оратор, мне нравится публика, зрители, «театр» вокруг меня и моей жизни. Я просто из другого материала сшита.



— С чего вы начинали?



— Я решила завести себе отдельный от личного аккаунт и начала вести блог. Он был посвящен ПП-рационам, приготовлению разнообразных вкусняшек — низкоуглеводных, низкокалорийных. Тогда, в 2014 году, правильное питание было очень популярно, многие блоги на этом развивались. Я смотрела на девушек, которые тоже начинали вести блог, у них были подписчики, и мне захотелось так же. Это была классная мотивация, чтобы перейти на правильное, чистое питание и заниматься спортом, собой, фигурой. Тогда у меня еще не было детей, и можно сказать, что это было моим хобби. Тогда я не думала, что буду зарабатывать на соцсетях или иметь какие-то огромные контракты и большую аудиторию.



— Давая советы по фитнесу и правильному питанию, на какие источники вы ориентировались, где брали информацию — у экспертов, из исследований, из личного опыта?



— Когда я увлекалась правильным питанием, здоровым образом жизни, тренировками, я очень много читала и в конечном итоге опиралась не только на свой личный опыт, но еще и получила образование. У меня есть сертификат персонального тренера, я обучалась в Воронеже. Мы проходили и тренировки, и питание, и нутрициологию. Более подробно все эти аспекты я изучила сама, используя личный опыт и литературу, которая есть в свободном доступе.



— Сегодня многие дети считают учебу в общеобразовательной школе ненужной и планируют стать блогерами. Как объяснить ребенку, что блогинг тоже требует определенных знаний и навыков?



— Мне кажется, только ленивые дети не хотят учиться в школе. Другие же понимают, что это их жизнь и нужно иметь больше знаний в своем багаже, больше вдохновляться и созидать, чтобы создать из себя личность с хорошим, крепким личным брендом.



Блогинг — это формирование своего личного бренда за счет собственных знаний, вовлечения, лидерства, творчества, интеллекта. Мне кажется, что круто держатся на плаву, создают бизнес и огромные компании именно те блогеры, которые не просто снимали повторяющиеся тиктоки, а которые создавали вокруг себя атмосферу лидера, с которого хочется брать пример.



— Кстати, какие навыки нужны блогеру?



— Каждый человек, который хочет стать популярным, должен обладать своей собственной уникальностью, самодостаточностью, твердостью. Должна быть любовь к творчеству, креативность. Он не должен бояться критики, должен уметь постоянно двигаться вперед, меняться, адаптироваться, творить.



— Как достичь хотя бы тысячи подписчиков, если вас никто не знает?



— Конечно же, креативить. Сейчас очень много способов продвижения без вложений в различных социальных сетях. Конечно, вложения, деньги, реклама, интеграции помогают раскачаться, но нужно обладать определенным уровнем харизмы и креативностью, чтобы люди вовлекались и отделяли вас от других блогеров. Самое важное — это любить творчество, заниматься им и выдавать в этот мир себя как уникальную единицу, за которой люди захотят идти.

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— Сейчас уже многие понимают, что блогинг — это работа. Но блогеры — еще и работодатели. Сколько сотрудников в вашей команде?



— На самом деле блогерство — это построение личного бренда. Личный бренд работает на тебя всю жизнь — ты начинаешь появляться на ТВ-каналах, тебя начинают узнавать на улице, твои продукты хотят покупать. И действительно, блогерство — это не только работа над контентом, который ты создаешь для вовлечения, не только монтаж красивых видео, создание фото, чтобы твоя популярность росла. Это еще и определенные усилия, чтобы правильно использовать охват аудитории, которая смотрит тебя. И те блогеры, которые умеют направлять этот ресурс в нужное русло, имеют миллионные, миллиардные компании. Блогеры — не те, кто кривляется перед экраном, а имеет классный работающий онлайн- или офлайн-бизнес, приносящий прибыль за счет личного бренда.



В моей команде работает достаточное количество людей. Кто-то на постоянной основе — например, менеджер, ассистент, фотограф, видеограф. Есть ребята, которые привлекаются к работе эпизодически. Команда большая, и это классно, когда люди понимают, что нужно делать, вместе работают и зарабатывают.



— Вы тщательно следите за фигурой — а как вы относитесь к идеям бодипозитива? Что важнее — любить и принимать себя или быть красивой?



— Каждый человек красивый, он уникален по-своему. И первое, что говорит нам одна из заповедей, — полюби себя и ближнего своего. Поэтому я считаю, что нужно начать с любви к себе и бережного отношения. Мне кажется, что бодипозитив — это радикальная крайность. Очень часто мы забываем, что фигура — не только красивый внешний вид, это еще и здоровье, хороший метаболизм, чистая кожа, ухоженные волосы, долголетие. Поэтому я за то, чтобы любить и принимать себя такой, какая ты есть, если это не несет вред здоровью и продлевает твою жизнь.



— На какую косметическую процедуру вы никогда не согласитесь?



— Никогда не говори «никогда». Сейчас мне претит то, как девушки делают похожие лица, используя филлеры. В моем лице их нет, я хожу к косметологу исключительно на поверхностные процедуры, без глубоких инъекций и изменения форм лица, больше для поддержания коллагена в коже, укрепления тканей, без дополнительных инъекций. Но, как говорится, старость не радость, и, возможно, в далеком будущем новые технологии подтолкнут меня задуматься о какой-то коррекции. Поживем — увидим, я не зарекаюсь и не загадываю.



— Как заставить мужчину заняться собой и похудеть?



— Заставлять человека делать что-то против его воли — совершенно неправильно. Единственное, что мы можем, — показывать на своем примере, как мы заботимся о себе. Если человек, видя то, как вы тщательно работаете над своей фигурой, не занимается собой, стоит задуматься, насколько он в целом находится в рамках ваших общих ценностей.



Чаще всего мы, женщины, обращаем внимание на мужчину не с внешней стороны, а с уровня его статуса. А мужчина выбирает женщину «глазами», потому что он видит в ней ту, кто родит ему красивое (часто это означает здоровое) потомство. Женщина же смотрит на мужчину как на защитника, того, кто сможет обеспечить ее безопасность и достаток, когда она будет рожать детей. Это в нашей природе, такие механизмы в нас все еще срабатывают. Но, как мне кажется, сейчас мир диктует нам иные рамки внешней привлекательности — чтобы долго сохранялась половая жизнь между партнерами. Именно поэтому и мужчина, и женщина могут обоюдно следить за своей внешностью, чтобы не становиться менее привлекательными для тех, кто с ними рядом.

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— Подписчицы в соцсетях очень переживают из-за вашего развода — и, судя по комментариям, вас даже несколько осуждают. Как вы к этому относитесь? Вам есть что ответить?



— Знаю, что многие ставили нашу пару в пример, даже вешали нас на «карту желаний» как пример счастливой, классной, яркой семьи. Но, к сожалению, никто не может прожить нашу жизнь за нас — и никто не может знать причины переживаний других людей. Если люди расходятся, это не значит, что жизнь заканчивается. Просто многим сложно привыкнуть, что красивая картинка, которую они повесили на «карту желаний», распадается. Постепенно они привыкают, что у меня появился новый молодой человек, что у нас прекрасные отношения, любовь, взаимопонимание, поддержка, искренность. Как мне кажется, и подписчикам тоже нужно дать время, чтобы они привыкли к смене картинки.



Обычно осуждают именно те люди, которые не могут понять, почему произошел развод. Блогерство — это искренность, но ты не будешь каждую ссору и недопонимание вываливать в сеть. Тем более я никогда не любила жаловаться, старалась показывать только позитивную сторону нашей жизни. Им непонятно, как это, когда все было так классно, красиво, — и это вдруг разваливается. Если бы я в позиции жертвы рассказывала, что меня не устраивает в нашем браке последние несколько лет, то, может быть, они бы меня поняли. Но зачем? Это мое решение и моя личная жизнь.



— В ваших соцсетях много фотографий из экзотических стран. Где ваши места силы?



— Из-за моего сумасшедшего, дикого рабочего графика, который в Москве постоянно сменяется разноплановыми проектами, когда мне хочется отдохнуть, мне нужно место, где очень медленно, солнечно, тепло и хорошо. Но в этом году я еще открыла для себя горнолыжный курорт — как место, где можно медитировать в момент спуска и просто наслаждаться красотами природы, легким катанием и прекрасными видами.



Мои места силы, куда я возвращаюсь из года в год, — это Мальдивы и Бали. Мальдивы — это кокон спокойствия, тишины и умиротворения, как будто ты находишься в вакууме и ничего не слышишь. А Бали — это прекрасное место, где куча положительных людей, где нет желания куда-то наряжаться, постоянно краситься. Ты целый месяц можешь быть без макияжа в одном купальнике и тунике — и классно себя чувствовать. Это тоже наполняет.



— С чего нужно начать, чтобы изменить жизнь к лучшему?



— Я сейчас максимально это транслирую в своем блоге. Пришла к этому в последний год и твердо уверена: чтобы жизнь была счастливая, нужно держать состояние и баланс мыслей и здорового тела. Это и тренировки, и питание, и медитации, и потребление качественной пищи и БАДов — все, что сделает твое тело и дух здоровыми.



Можно создать многое, если каждый человек будет обращать внимание на то, как он держит свое состояние. Это не только про здоровье, но и про правильные мысли. Они дают человеку возможность держать состояние без депрессии и создавать все то, что он рисует в своей голове либо на «карте желаний». Как говорится, «бросай добро в воду — что отдал, тем и наполнился». Если ты искренне вовлечен в свою жизнь и создаешь положительную разницу в жизни людей, которые находятся рядом с тобой, — то весь мир будет помогать тебе. Помогать создавать ту идеальную картинку, о которой многие мечтают.