В Москве 5 мая ожидается облачная погода

Синоптики ожидают в Москве в воскресенье, 5 мая, переменную облачность и до +14℃ тепла. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха поднимется до +12 — 14℃. В ночь на понедельник температура может опуститься до +1℃.

«Ветер западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба», – указано в сообщени.

В Московской области в воскресенье температура будет колебаться в пределах +10 — 15℃, в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до 0℃.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что на Пасху, которая отмечается в этом году в воскресенье, 5 мая, в город придет дождливая, холодная и ветреная погода.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что похолодание в Московском регионе обусловлено ультраполярным арктическим вторжением.

Ранее ученые нашли способ ускорить компьютерное прогнозирование погоды в 10 раз.