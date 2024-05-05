Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве 5 мая ожидается облачная погода

Гидрометцентр: в Москве 5 мая ожидается облачная погода и до +14℃

close
100%
Владимир Вяткин/РИА Новости

Синоптики ожидают в Москве в воскресенье, 5 мая, переменную облачность и до +14℃ тепла. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха поднимется до +12 — 14℃. В ночь на понедельник температура может опуститься до +1℃.

«Ветер западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба», – указано в сообщени.

В Московской области в воскресенье температура будет колебаться в пределах +10 — 15℃, в ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до 0℃.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что на Пасху, которая отмечается в этом году в воскресенье, 5 мая, в город придет дождливая, холодная и ветреная погода.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что похолодание в Московском регионе обусловлено ультраполярным арктическим вторжением.

Ранее ученые нашли способ ускорить компьютерное прогнозирование погоды в 10 раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами