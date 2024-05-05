Православные отмечают Пасху. В Россию доставили частицу Благодатного огня В храме Христа Спасителя в Москве началась главная пасхальная служба

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме прибыл в Москву, откуда его доставили на главную пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Частицы священного огня также доставят в 15 московских храмов и на Кубань. Символ воскресения Иисуса Христа в этом году сошел спустя несколько часов после начала обряда. Перед началом пасхальной службы с посланием традиционно выступил патриарх Кирилл, он призвал христиан «быть в стороне от отрицательных эмоций».

Частица Благодатного огня прибыла из Иерусалима в Москву. Самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которая получила священный огонь в храме Гроба Господня, приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

close 100% Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3, 4 мая 2024 года Кристина Кормилицына/ТАСС

Из аэропорта Благодатный огонь привезли на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, а также доставят еще в 15 московских приходов. Их список доступен на сайте ФАП.

В храме Христа Спасителя незадолго до полуночи началось пасхальное богослужение, на него прибыл президент РФ Владимир Путин. Перед службой с посланием выступил патриарх Кирилл. По традиции, патриарх обратился к верующим из алтаря храма, пожелав Божия благословения над Россией, ее народом и над всеми странами, где несет свое служение РПЦ.

В своей речи он также сказал, что христиане «должны быть в стороне от отрицательных эмоций».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал видео, на котором священнослужители в окружении казаков забирают лампадки из самолета.

«Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений», — написал губернатор в Telegram около 21:30 мск.

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал, что лампаду с Благодатным огнем уже доставили в войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского в Краснодаре.

3 мая российская делегация встречалась в Иерусалиме с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию.

Схождение Благодатного огня

В Великую субботу, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония схождения Благодатного огня, в которой приняли участие тысячи израильских христиан и паломников. Прямую трансляцию из храма вели десятки каналов из разных стран. В Старом городе полиция усилила меры безопасности.

Процессия священнослужителей во главе с патриархом Иерусалимским прошла по местам, связанным с последним днем земной жизни Христа, а затем трижды обошла вокруг часовни, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. В руках у всех по 33 свечи (символ возраста Христа).

close 100% Верующий в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи, Иерусалим, 4 мая 2024 года Иван Батырев/ТАСС

Затем патриарх Иерусалимский зашел внутрь, предварительно сняв с себя верхнюю одежду (показывая таким образом, что не имеет при себе спичек и зажигалок). После нескольких часов ожидания патриарх вышел из часовни с зажженной свечой, и все собравшиеся смогли зажечь свои свечи от этого пламени.

Обряд встречи огня проходит в Великую субботу (последний день перед Пасхой) — ежегодно примерно с IV века (считается, что первым свидетелем схождения Благодатного огня был апостол Петр). Само ожидание может занимать от пяти минут до нескольких часов.

В истории описаны лишь три случая, когда Благодатный огонь не сходил — в 1101, 1579 и 1923 годах. Пламя символизирует воскресение Христа, частицы огня развозятся в церкви по всему миру.

close 100% Православные верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, Иерусалим, 4 мая 2024 года Ammar Awad/Reuters

В 2019 году греческий журналист Димитрис Аликакос издал книгу, в которую вошло интервью с отвечающим за несущие Благодатный огонь свечи архиепископом Исидором. Последний заявил, что огонь зажигают с помощью зажигалки. Иерусалимский патриархат подал судебный иск, обвинив журналиста в клевете, но проиграл дело.

Как готовятся к Пасхе в России

В Великую субботу православные традиционно пришли в храмы, чтобы освятить куличи, пасхи и крашеные яйца. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии освятил продукты у храма Христа Спасителя в Москве.

Патриарх также поздравил верующих россиян с праздником.

«На кресте и в воскресении нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви. Пусть это торжество вдохновляет всех нас жить в вере и любви, зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас, если мы со Христом и во Христе, победившем грех, смерть и всякую неправду», — сказал священнослужитель.

Воскресение Спасителя не только историческое событие, но и является «вечной новостью», «источником удивления, благодарности и надежды», добавил патриарх Кирилл.

На протяжении многих веков Пасха остается праздником, который напоминает христианам о воскресении Иисуса Христа после распятия на кресте на Голгофе. Это ключевое событие в христианстве, от даты которого зависят все остальные переходящие праздники. От нее у православных отсчитывается время начала постов: Великий пост всегда начинается за семь недель до Пасхи, а летний Петров пост — после девятого воскресенья, следующего за Пасхой.