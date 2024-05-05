Ребенка ударило током во время запуска воздушного змея

В Ставропольском крае ребенка удалило током, когда он запускал воздушного змея. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

В Георгиевском округе края несовершеннолетний запускал воздушного змея. Порывом ветра игрушку унесло на провода ЛЭП, ребенок получил удар током, спасти его не удалось.

По предварительной информации, воздушный змей был прикреплен на металлический провод, обладающий высокой проводимостью электричества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Заиграевском районе Бурятии мужчина забрался на крышу поезда и получил удар током в сети, напряжение в которой составило 27 тысяч вольт. Пострадавший выжил, специалисты центра медицины катастроф сняли его с крыши поезда и доставили в ближайшую больницу. Мужчина находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ставропольском крае четырехлетнюю девочку ударило током от клетки для животных.