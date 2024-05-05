В Москве курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку и скрылся

На западе Москвы курьер службы доставки сбил восьмилетнего ребенка и скрылся. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Ярцева, курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку, ребенок госпитализирован с травмами. Доставщик не оказал пострадавшей первую помощь и скрылся с места происшествия.

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого сообщалось, что в подмосковной Балашихе юноша сбил маленького ребенка и врезался в стену магазина. Мужчина с сыном переходили дорогу, ребенок оказался под колесами автомобиля «ВАЗ-2109», сбив пешехода, машина врезалась в стену здания супермаркета. За рулем «девятки» оказался 16-летний подросток. Местные жители вытащили водителя из-за руля и чуть не устроили самосуд, но их разняли прохожие. Молодой человек признался, что прав на управление авто не имеет. Пострадавшего пятилетнего мальчика госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Приамурье водитель мусоровоза не заметил девятилетнего велосипедиста и наехал на него.