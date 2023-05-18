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Десять лет без Алексея Балабанова

Десять лет назад в санатории «Дюны» в Сестрорецке умер от сердечного приступа культовый русский кинорежиссёр Алексей Балабанов. Ему было 55 лет.

Балабанов был художником, писавшим и снимавшим в первую очередь про нашу жизнь — хотя в большинстве его фильмов на экране царит смерть. Очень много слабых и злых людей погибает в фильме, сделавшим Алексея Октябриновича звездой российского кино — первом «Брате» (1997). Во втором «Брате» тоже по-всякому гибнет толпа бандитов и наркоторговцев (а все хорошие герои остаются жить). Гибнут наивные персонажи эстетической картины про порнографию в Российской Империи — «Про уродов и людей». Гибнут солдаты и боевики в чеченской «Войне».

В 2002 году смерть пришла в жизнь самого Балабанова — сход ледника на Кавказе убил его близких друзей, съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. В том же году в ДТП погибла актриса Туйяра Свинобоева, снимавшаяся в неоконченной по итогу картине Балабанова «Река». Их гибель столь сильно ударила по режиссёру, что он от горя так и не оправился.

В 2005 году Балабанов возвращается в кино, снимая чёрную комедию «Жмурки» — смешную сказку про 90-ые, где снова убивают друг друга разные бандиты. В 2006 году он снимает «Мне не больно» — тонкую мелодраму про больную раком девушку. В 2007 году — страшную сказку «Груз 200», где умирают несчастные советские люди и гибнет сам СССР. В 2008 году кончает с собой врач-наркоман в финале «Морфия» о Гражданской войне. В 2010 году Балабанов снимает «Кочегара» — там тоже про смерть, и снова гибнут бандиты, сжигающие трупы своих жертв с помощью писателя-кочегара. В 2012 году Алексей снимает «Я тоже хочу» — философскую притчу о смерти и счастье, в которой играет будто самого себя — режиссёра, члена Европейской киноакадемии, умирающего будто от горя — ведь его не взяли на небо.

«Вот и ты погиб», — говорил в «Брате» на кладбище Немец Даниле Багрову. Вот и Балабанов погиб.

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