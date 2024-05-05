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Девятимесячный ребенок проглотил иглу и неделю жил с инородным телом

В Дагестане родители не заметили, как девятимесячная дочь проглотила иглу

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Махачкале девятимесячный младенец неделю жил с инородным телом в желудке, ребенок проглотил иглу. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

В детскую больницу Махачкалы была доставлена девятимесячная девочка в тяжелом состоянии. В ходе обследования медики обнаружили в брюшной полости ребенка иглу.

Хирурги пытались извлечь инородный предмет и провели операцию, но спасти девочку не удалось. По предварительной информации, родители не заметили, как дочь проглотила иглу, девочке стало плохо спустя неделю. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в городской клинической больнице Энгельса врачи спасли ребенка с инородным телом в желудке. В ходе обследования медики обнаружили в желудке ребенка магнит, в центре которого был прикручен острый шуруп. Под общим наркозом хирурги извлекли инородное тело, металлические предметы разъели слизистую, в желудке ребенка образовались геморрагические эрозии. Маленькая пациентка продолжает лечение в детском хирургическом отделении.

Ранее в Барнауле ребенок полгода жил с монетами в пищеводе.

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