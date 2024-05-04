МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко. В чем их подозревают — неизвестно МВД России объявило в розыск Зеленского и экс-президента Украины Порошенко

Российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совфеде заявили, что иммунитет Зеленского действует только на территории Украины. Но добавили, что он «просто разыскивается», речь необязательно идет об аресте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая карточка появилась в базе ведомства.

«Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте.

В базе указано, что разыскиваемый родился в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а национальность — украинец.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов после объявления Зеленского в розыск заявил, что его президентский иммунитет действует только на Украине. Кроме того, сам факт наличия у политика иммунитета «под большим вопросом», поскольку президентские выборы на Украине не проводились в срок из-за боевых действий.

«Дипломатический иммунитет — это когда посол к нам приезжает или наш туда и ему вручают верительные грамоты. У него эти грамоты принимают, и он обладает дипломатическим иммунитетом. Если он что-то такое совершил с точки зрения страны пребывания, то максимум, что страна пребывания может сделать, это его выдворить», — отметил сенатор.

Он добавил, что речь необязательно идет об аресте Зеленского, возможно, «просто человек разыскивается». В то же время Климов подчеркнул, что «процесс запущен».

«У Зеленского есть иммунитет на территории, которая называется Украина. И то этот иммунитет связан с занимаемой им должностью. С мая, скажем так, законность занятия этой должности под большим вопросом. Выборов нет. Бал вампиров заканчивается», — заключил он.

По какой конкретно статье разыскивают Зеленского, МВД не указывает. Ранее на этой неделе председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал возбудить дело против политика за организацию атак на Крым и «реанимацию нацизма на Украине». А в январе глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев допустил, что указ Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России подпадает под действия статьи УК (своим указом Зеленский объявил историческими украинскими землями сразу семь российских регионов, в том числе Курскую область).

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова Зеленского, сказанные им в интервью Би-би-си, о том, что Украина готовилась к конфликту с Россией и пыталась заранее заручиться поддержкой других стран. «В нем Зеленский говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения», — указывали в СКР.

Никаких комментариев о результатах проверки СКР не давал.

И экс-президент в розыске

Помимо Зеленского, бывший президент Украины Петр Порошенко также объявлен в розыск по уголовной статье, сообщили в МВД РФ.

В карточке указаны его дата и место рождения — 26 сентября 1965 года, город Болград Одесской области Украины. Статья, по которой разыскивают Порошенко, тоже не разглашается.

После действующего и бывшего президентов Украины МВД РФ объявило в розыск еще двоих украинских руководителей. Это командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Украины, нынешний ректор Национального университета обороны Михаил Коваль.

Взаимные розыски

3 мая МВД России объявило в розыск секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, бывшего главу минфина Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубивы. Статьи, по которым их ищут, тоже не назывались.

Кроме того, в базе МВД появились экс-министр юстиции Украины Павел Петренко и экс-глава Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко (внесена в России в перечень террористов и экстремистов). В конце апреля в розыск объявили депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Владимира Парасюка, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему (внесены в России в перечень террористов и экстремистов).

Власти Украины тоже нередко объявляют в розыск российских политиков и чиновников. Так, в розыске находятся представители МИД и Минобороны РФ Мария Захарова и Игорь Конашенков, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший министр связи Игорь Щеголев. Президента РФ Владимира Путина в украинских базах разыскиваемых нет.