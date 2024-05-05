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Адвокат блогеров Чекалиных сообщил об отсутствии у них задолженности перед ФНС

Адвокат Третьяков: у блогеров Чекалиных нет долгов перед государством

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, и ее супруг Артем не имеют каких-либо задолженностей перед Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом рассказал их адвокат Константин Третьяков, сообщает ТАСС.

«Ситуация простая: они подали декларации за 2023 год, соответственно, в системе ФНС отразилась сумма к оплате. Срок уплаты налога до 15 июля. Новых долгов у них в данный момент нет», – заявил юрист.

В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Уголовное дело о неуплате налогов было прекращено, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.

В апреле блогерша Лерчек и ее супруг Артем решили продать свой недостроенный дом в элитном коттеджном поселке Агаларов Эстейт.

До этого на Чекалину подали в суд из-за задолженности, связанной с транспортировкой ее косметики Letique.

Ранее Лерчек расплакалась на камеру и пожаловалась на самый сложный период в жизни.

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