Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, почему в российских регионах сохраняется холодная погода

Вильфанд: погода в России отстала от климатического развития больше чем на месяц

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РБК, что погода в российских регионах скорее характерна для начала апреля.

По словам синоптика, первая декада мая будет холоднее климатической нормы в центре Европейской России, в Поволжье, в Приморском федеральном округе и на Урале. Температура будет на 4 — 6°C ниже нормы. Низкая температура в российских регионах связана с тем, что на погоду влияют арктические воздушные массы из холодных акваторий Северного Ледовитого океана, из Карского моря, из моря Лаптевых, с Новой Земли. Эти воздушные массы действуют на погоду от западных границ РФ до почти Енисея и Красноярского края.

Кроме того, в ближайшие дни ожидаются заморозки не только в умеренных широтах, в Москве, области и соседних регионах, но и гораздо южнее, отметил глава Гидрометцентра.

До этого Вильфанд говорил, что 9 мая в Москве ожидаются заморозки и мокрый снег.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами