Синоптик рассказал, почему в российских регионах сохраняется холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил РБК, что погода в российских регионах скорее характерна для начала апреля.

По словам синоптика, первая декада мая будет холоднее климатической нормы в центре Европейской России, в Поволжье, в Приморском федеральном округе и на Урале. Температура будет на 4 — 6°C ниже нормы. Низкая температура в российских регионах связана с тем, что на погоду влияют арктические воздушные массы из холодных акваторий Северного Ледовитого океана, из Карского моря, из моря Лаптевых, с Новой Земли. Эти воздушные массы действуют на погоду от западных границ РФ до почти Енисея и Красноярского края.

Кроме того, в ближайшие дни ожидаются заморозки не только в умеренных широтах, в Москве, области и соседних регионах, но и гораздо южнее, отметил глава Гидрометцентра.

До этого Вильфанд говорил, что 9 мая в Москве ожидаются заморозки и мокрый снег.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.