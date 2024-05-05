В МИД Белоруссии объяснили реакцию Литвы на заявления об атаке беспилотников

Эмоциональная реакция Литвы на данные КГБ Белоруссии о предотвращении атаки беспилотника на Минск с литовской территории дает понять, что Вильнюс причастен к этому. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

По его словам, белорусской стороне кажется, что эмоциональная реакция МИДа Литвы основана на том, что у литовских властей «рыльце-то в пушку». Он добавил, что об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы.

В апреле глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовые структуры республики предотвратили удары боевых дронов по Минску и его пригородам. Выяснилось, что устройства летели с территории Литвы. В литовской армии в свою очередь назвали это заявление «на 99% дезинформацией», а позже исправили число на все 100%.

Спустя время глава МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах Белоруссии и заявил, что обвинения не имеют ничего общего с реальностью, и потребовал, чтобы Белоруссия официально опровергла эти заявления.

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