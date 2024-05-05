Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ допустили новую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

МИД РФ: рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны

close
100%
Shutterstock

Рецидивы эскалации конфликта между Израилем и Ираном возможны из-за палестино-израильского вопроса, Москва в контактах призывает стороны отказаться от действий, способных привести к новому витку насилия. С таким заявлением выступил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак, чьи слова приводит РИА Новости.

«Неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создает почву для рецидивов опасной эскалации напряженности», – сказал Кинщак, добавив, что МИД РФ много раз предупреждали ближневосточных партнеров о высокой вероятности реализации опасного сценария.

По словам Кинщака, Россия старается использовать все возможности, чтобы побудить Иран и Израиль проявить максимальную сдержанность и отойти от опасной черты для недопущения очередного усиления конфликта.

В начале мая Иран ввел санкции против пяти компаний и семи физических лиц из США из-за их поддержки Израиля.

Ранее Зеленский указал на выгоду для России в ситуации на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами