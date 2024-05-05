В МИД РФ допустили новую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Рецидивы эскалации конфликта между Израилем и Ираном возможны из-за палестино-израильского вопроса, Москва в контактах призывает стороны отказаться от действий, способных привести к новому витку насилия. С таким заявлением выступил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак, чьи слова приводит РИА Новости.

«Неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создает почву для рецидивов опасной эскалации напряженности», – сказал Кинщак, добавив, что МИД РФ много раз предупреждали ближневосточных партнеров о высокой вероятности реализации опасного сценария.

По словам Кинщака, Россия старается использовать все возможности, чтобы побудить Иран и Израиль проявить максимальную сдержанность и отойти от опасной черты для недопущения очередного усиления конфликта.

В начале мая Иран ввел санкции против пяти компаний и семи физических лиц из США из-за их поддержки Израиля.

Ранее Зеленский указал на выгоду для России в ситуации на Ближнем Востоке.