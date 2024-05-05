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Стали известны страны-лидеры по взносам в бюджет Евросоюза

Германия, Франция и Италия стали лидерами по взносам в бюджет ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Взносы 11 государств Евросоюза (ЕС) обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала 2000 года — наибольшие отчисления направили Германия, Франция и Италия. Об этом пишет РИА Новости.

Указывается, что страны-участницы ЕС перечислили в бюджет союза €137 млрд, из них 30,3 внесла Германия, Франция - 23,5, Италия - 17,3.

Согласно статистическим данным, Германия с 2000 года перечислила суммарно 569,1 миллиарда евро, Франция — 471,2 миллиарда евро, а Италия — 351,8 миллиарда евро.

До этого президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) могут начаться уже летом 2024 года.

Он отметил, что региональное содружество ждет «чрезвычайно сложный» процесс переговоров. При этом политик посчитал «вполне реальной» возможность начала диалога о расширении ЕС в июне текущего года.

По мнению президента Латвии, региональному содружеству стоит в ближайшее время послать Украине и Молдавии «позитивный сигнал» о начале переговоров.

Ранее Молдавию предостерегли от вступления в ЕС любой ценой.

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