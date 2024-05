«Четвертое мая да пребудет с тобой». В каком порядке смотреть «Звездные войны»

Ежегодно 4 мая фанаты «Звездных войн» отмечают свой собственный неофициальный, праздник. Выпадает он на этот день благодаря англоязычному каламбуру. Наверное, все помнят фразу, которая повторяется из фильма в фильм: «Да пребудет с тобой сила». По-английски это звучит так: «May the Force be with you». Те же слова можно услышать как «May the Fourth be with you» («Четвертое мая да пребудет с тобой»).

К слову, этот каламбур впервые был использован в 1979 году — в Великобритании, после выборов 4 мая, по результатам которых премьер-министром страны стала Маргарет Тэтчер. Тогда Консервативная партия поздравила ее с победой фразой «May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations» («Четвертое мая да пребудет с тобой, Мэгги. Поздравляем).

За два года до того на экраны вышел первый, оригинальный фильм «Звездных войн» — из-за кассового успеха (только в США картина собрала $215 млн) он получил подзаголовок «Новая надежда», что действительно давало надежду на продолжение. За несколько десятилетий «Звездные войны» разрослись в масштабную франшизу, состоящую из трех оригинальных трилогий о судьбе Скайуокеров (так называемая «Сага Скайуокеров»), спин-оффов, сериалов, мультсериалов и мультфильмов, видеоигр, комиксов.

В каком же порядке смотреть фильмы и сериалы саги, чтобы проследить всю историю от начала до конца?

«Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (1999)

Фильм, повествующий о том, как все начиналось, был снят через 22 года после оригинальной картины — когда стали позволять технические возможности. Торговая федерация захватывает планету Набу, джедай Квай-Гон Джинн и его падаван Оби-Ван Кеноби спасают королеву Набу — Падме Амидалу. Они отправляются в путь, чтобы выступить перед Сенатом и добиться поддержки, а по дороге попадают на пустынную планету Татуин, где встречают мальчика-раба Энакина Скайуокера, обладающего невиданной Силой. Джедаи забирают его с собой.

«Звездные войны: Эпизод II — Атака клонов» (2002)

Через десять лет после захвата Набу мы видим, что в Галактике идет гражданская война. Бывший джедай граф Дуку склоняет солнечные системы выйти из Республики. Происходит покушение на сенатора Падме Амидалу — охранять ее назначают уже 19-летнего Энакина Скайуокера, падавана Оби-Вана Кеноби. Между ними вспыхнет тайный роман. Тем временем Совет Республики наделяет канцлера Палпатина неограниченными полномочиями — и тот отправляет армию клонов на борьбу с желающими отделиться. После этого начнутся «Войны клонов» — но уже в виде мультсериала.

«Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов» (2005)

Галактика превратилась в поле битвы клонов Палпатина и дроидов графа Дуку. Джедаи Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер спасают Палпатина. По приказу канцлера Скайуокер убивает мятежного ситха. Вскоре Палпатин начинает склонять Энакина на Темную сторону. Скайуокер колеблется, и еще больше неуверенности в будущем и в собственной правоте придает ему тот факт, что жена его, Падме Амидала, оказывается беременной. Близнецами, которых мы встретим уже очень скоро.

«Хан Соло. Звездные войны: Истории» (2018)

Но сначала познакомимся поближе с будущим главным героем следующей трилогии — капитаном космического корабля Ханом Соло. Через шесть лет после событий «Мести ситхов» мы видим, как преступные синдикаты устраивают борьбу за ресурсы. Молодой пилот Хан сбегает от своей хозяйки, гигантской многоножки, и присоединяется к Имперскому флоту, где получает фамилию Соло. Дальше — сплошные приключения, схватки синдикатов, похищение крупной партии коаксиума, встреча с Чубаккой. В конце концов Хан Соло выиграет корабль в карты и отправится на Татуин.

«Оби-Ван Кеноби» (мини-сериал, 2016)

Через 10 лет после событий «Мести ситхов» мы встречаем Оби-Вана Кеноби (его роль исполнил тот же Юэн Макгрегор, что снялся в этой роли в трилогии-приквеле). Джедай отправляется спасать принцессу Лею из плена Галактической империи и в конце концов встречается с владыкой ситхов Дартом Вейдером (роль его исполняет Хайден Кристенсен, которого мы тоже видели в первых трех фильмах).

«Андор» (сериал, 2022)

Этот сериал нужно смотреть, чтобы понять, что происходит в Галактике, пока подрастают дети Энакина Скайуокера и Падме Амидалы. А там формируется Альянс повстанцев для борьбы с Галактической империей. В центре сюжета — приключения бывшего вора Кассиана Андора, который становится революционером и присоединяется к сопротивлению.

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016)

В этом спин-оффе мы снова наблюдаем за судьбой повстанцев — к Кассиану Андору присоединяется Джин Эрсо. Она — дочь военного инженера Галлена Эрсо, которого вынудили работать на Империю, и теперь он, как предполагают революционеры, работает над сверхмощным оружием — «Звездой смерти» — для Дарта Вейдера. Через девушку повстанцы надеются выйти на изобретателя. После сражений и испытаний все погибнут, но в кадре появится принцесса Лея — она увезет чертежи «Звезды смерти» на дипломатическом корабле.

«Звездные войны: Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

Наконец, первый фильм саги — где встречаются наши любимые персонажи: Хан Соло, принцесса Лея, Люк Скайуокер, Чубакка и дроиды R2-D2 и C-3PO. Сюжет, наверное, известен всем. Джедаи уничтожены, Галактика находится во власти Галактической империи во главе с Дартом Вейдером. Принцессу Лею похищают, чтобы узнать, где расположена база повстанцев. Она отправляет весточку с просьбой о помощи к Оби-Вану Кеноби — доставить ее должны два дроида. Но те попадают к 19-летнему пилоту Люку Скайуокеру, мечтающему сбежать со скучного Татуина. Вскоре Люк встретит Бена Кеноби, который сообщит ему, что Дарт Вейдер убил его отца, и передаст световой меч. Они наймут пилота-контрабандиста Хана Соло и его корабль «Тысячелетний сокол» и отправятся спасать принцессу Лею.

«Звездные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)

«Звезда смерти» уничтожена, но Галактическая империя по-прежнему угрожает повстанцам. Во всех уголках Галактики — зонды-разведчики, которые вылавливают противников Дарта Вейдера. А повстанцы — это и Люк, и Хан Соло, и Лея. Люк Скайуокер проходит обучение на планете Дагоба у магистра Йоды — он должен научиться управлять своей Силой. Однако учебу он не заканчивает и отправляется на поиски друзей, за которыми охотится Дарт Вейдер. В фильме появится охотник за головами Боба Фетт, которого отправили на поиски Хана Соло — это надо запомнить на будущее. Тем более, что Боба Фетт его нашел, взял в плен и передал в руки предводителя контрабандистов Джаббы Хатта, котором наш пилот задолжал.

«Звездные Войны: Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983)

Галактическая империя под руководством знакомого нам Палпатина строит вторую «Звезду смерти» для борьбы с Альянсом повстанцев. Мятежники атакуют ее, не дожидаясь завершения строительства. Люк Скайуокер на Татуине спасает Хана Соло из плена Джаббы Хатта. В этой серии есть знаменитый эпизод, в котором Лея становится служанкой Джаббы. Но в конце концов все друзья освободятся из его плена. После Люк закончит обучение у Йоды, станет джедаем и вновь сразится с Дартом Вейдером, который, как выяснится, не убивал отца Люка. Все мы знаем теперь, что Дарт Вейдер — и есть бывший Энакин Скайуокер.

«Мандалорец» (сериал, сезоны 1 и 2, 2019 — 2020)

Через пять лет после событий «Возвращения джедая» мы встречаем одинокого охотника за головами Дина Джарина, который оказывается в опасности, поскольку пригрел малыша Грогу. Тот принадлежит к той же расе, что и магистр Йода, и чувствителен к Силе джедаев. После первых двух сезонов стоит сделать перерыв в просмотре и посмотреть спин-офф «Мандалорца».

«Книга Бобы Фетта» (сериал, 2021 — 2022)

Всего лишь один сезон пока что есть у этого спин-оффа о судьбе Бобы Фетта, в котором появляется и Дин Джарин. Боба Фетт пытается стать криминальным авторитетом и захватить сферу влияния Джаббы Хатта.

«Мандалорец» (сезон 3, 2023)

Познакомившись с приключениями Бобы Фетта, логично закончить наблюдение за приключениями Дина Джарина и малыша Гроги, снятые в прошлом году.

«Асока» (сериал, 2023)

Еще один спин-офф «Мандалорца» — о судьбе его героини Асоки Тано — девушки-джедая и бывшего падавана Энакина Скайуокера.

«Звездные войны: Эпизод VII: Пробуждение силы» (2015)

Первый фильм последней из трех трилогий «Саги Скайуокеров». Все ищут Люка — Первый орден, возникший из остатков Галактической империи, и противостоящий ему Альянс повстанцев во главе с теперь уже генералом Леей. (Первый орден, к слову, возглавляет Кайло Рен, он же Бен Соло — сын Леи) Искать Люка будут весь фильм — сражаясь из-за карты с его местоположением. Сюжет будет развиваться вокруг занятого поисками Хана Соло, который в конце концов погибнет. Примечательно, что роли Хана Соло и Леи играют все те же Харрисон Форд и Кэрри Фишер, что и в 70-е.

«Звездные войны: Эпизод VIII: Последние джедаи» (2017)

Первый орден продолжает воевать с повстанцами, хотя Кайло Рен и не решается убить свою мать Лею. Правда, она все равно впадает в кому после того, как вылетела в открытый космос и потратила всю Силу, чтобы вернуться обратно на корабль. А Люк обнаруживается в добровольном изгнании, и роль его исполняет все тот же Марк Хэмилл из «Новой надежды». Находит его героиня по имени Рэй, которая хочет, чтобы Люк обучил ее навыкам джедая. Тот, правда, поначалу отказывает, и девушка уезжает. В конце концов Сопротивление терпит поражение, а Люк сражается с Кайло Реном (своим бывшим учеником), побеждает в себе Темную сторону, спасает Сопротивление, но растворяется в Силе.

«Звездные войны: Эпизод IX: Скайуокер. Восход» (2019)

Через год после описанных событий Кайло Рен находит убежище древних ситхов и ослабленного Палпатина, который знает, как восстановить Галактическую империю. Он требует найти Рэй, которая проходит обучение у Леи, и готовится стать джедаем. В текстах джедаев Рэй находит упоминание об артефакте ситхов и вместе с соратниками отправляется на его поиски. В одном из эпизодов мы встретим старого доброго Лэндо Калриссиана, которого помним еще по второй по хронологии и первой по очередности трилогии.

В этой серии умирает Лея — заодно пронзив мечом своего сына Кайло Рена (но он излечится). В конце концов Рэй, главная героиня последней трилогии, прибывает на планету Татуин, где рос Люк, и называет себя Рэй Скайуокер. А Сопротивление окончательно победило Первый орден — «Звездные войны» подошли к концу (возможно).