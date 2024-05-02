Как при трагедиях не повесить ипотеку на родных

От идеи приобретения жилья до заселения — множества этапов, в том числе финансовые вложения и принятие ответственности. Главный этап — покупка ипотечного жилья и страхование жизни на случай непредвиденных проблем со здоровьем.

Этот инструмент защищает интересы заемщика. В случае серьезного заболевания или ухода из жизни семья не будет обременена финансовыми обязанностями. Страхование жизни позволяет покрыть эту задолженность и защитить интересы клиента. Кроме того, полис позволяет снизить процентную ставку по ипотеке на 1 процентный пункт. Таким образом, страхование на время ипотеки поможет сохранить благосостояние и уровень жизни не только самого заемщика, но и его семьи.

Приобретение полиса ипотечного страхования жизни происходит в момент оформления ипотеки в банке. Обсуждая с менеджером условия, обратите внимание на условия полиса: варианты покрытий страховых рисков, исключения, период оплаты полиса и период действия.

Важно обсудить порядок урегулирования страхового случая: номер телефона/сайт обращения, список подтверждающих документов. В продвинутых страховых компаниях сегодня можно урегулировать страховое событие достаточно быстро, обратившись через онлайн-помощника на сайте страховой компании. Проконсультировать по заявке компания должна сразу, а осуществить страховую выплату — в течение всего нескольких дней.

Разберем самые важные и частые вопросы, связанные с выплатой по страховому случаю.

Сумма выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы, указанной в договоре. Обычно выплаты по риску смерти и инвалидности равны 100% страховой суммы.

Зависит ли размер выплаты от вида страхового случая? Нет. Договор страхования жизни установливает единый расчет по различным страховым рискам.

Покрывает ли выплата полный объем ипотеки или только часть? Выплата по ипотечному страхованию жизни зависит от условий договора между страховой компанией и клиентом. Некоторые договоры предусматривают выплату полной суммы кредита, а другие — только частичную сумму.

Потратить выплату на другие расходы нельзя. Страховая компания после рассмотрения страхового случая автоматически погашает ипотеку за клиента.

Разберём пример страхового случая. Мужчина 35 лет решил взять ипотеку на 15 лет в Нижнем Новгороде. Итоговая сумма ипотеки — 9,5 млн руб. Страхование жизни для заемщика будет стоить 47 230 руб. в год. Если бы мужчина получил впервые инвалидность первой или второй группы, то страховая компания погасила бы ипотеку в размере 9,5 млн руб. В случае ухода из жизни выплату по ипотеке страховая компания произведет также сразу в размере 100% страховой суммы. Задолженность не перейдёт его родственникам.

Выбирая программу ипотечного страхования жизни необходимо обращать внимание не только на размер выплаты, но и на условия договора, включая количество исключений. Лучше всего выбирать проверенные компании с хорошей репутацией и опытом работы в данной области. СберСтрахование жизни, как крупнейший страховщик на этом рынке, в 2023 году помогла более 6 тыс. заемщиков по ипотеке, выплатив по страховым случаям 5,7 млрд руб.