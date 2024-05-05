Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали причину разрыва всех межгосударственных связей со странами Прибалтики

Захарова: страны Прибалтики разорвали все связи с Россией из-за враждебности

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Прибалтики разорвали все межгосударственные связи с Россией из-за враждебной линии по отношению к Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, Россия никогда не была инициатором разрыва дипломатических отношений с другими государствами, пытаясь «сохранить возможность для диалога», однако недружественные страны делают все возможное для осложнения нормального взаимодействия.

«Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией», — сказала Захарова.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз».

Ранее в Прибалтике обеспокоились успехами России на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами