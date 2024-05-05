В МИД РФ назвали причину разрыва всех межгосударственных связей со странами Прибалтики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Прибалтики разорвали все межгосударственные связи с Россией из-за враждебной линии по отношению к Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, Россия никогда не была инициатором разрыва дипломатических отношений с другими государствами, пытаясь «сохранить возможность для диалога», однако недружественные страны делают все возможное для осложнения нормального взаимодействия.

«Прибалты особо преуспели на этом направлении. Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией», — сказала Захарова.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз».

Ранее в Прибалтике обеспокоились успехами России на Украине.