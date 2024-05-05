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Депутат Рады сообщил о панике в офисе Зеленского

Депутат Рады Дубинский: в офисе Зеленского паника из-за проблем ВСУ на фронте

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Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который арестован на Украине за госизмену, заявил о панике в офисе украинского президента Владимира Зеленского из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), недовольства народа и нежелания украинцев идти на фронт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — сообщил он.

По словам Дубинского, зарубежные СМИ предрекают дальнейшее отступление ВСУ, потерю территорий и многочисленные жертвы, а в офисе президента не знают, как провести массовую мобилизацию, на которую Киев получил деньги от Запада. Пока удалось призвать 15 тысяч новобранцев на западную границу Украину, куда идут служить с удовольствием, в отличие от линии соприкосновения в восточной части страны, отметил депутат.

Также обстановка в Киеве накаляется из-за того, что срок полномочий Зеленского истекает уже в мае. Если конференция в Швецарии провалится, то «это будет финал», считает Дубинский.

Кроме того, на Украине «зашкаливает уровень недовольства» населения, добавил парламентарий.

Ранее в Киеве заявили об исчерпании страной запаса прочности.

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