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Патриарх Кирилл рассказал о судьбоносных испытаниях России

Патриарх Кирилл: РПЦ молится Богу о победе надо тьмой и преодолении вражды

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что Россия сейчас проходит через судьбоносные испытания. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Русской православной церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества. Также он призвал молиться и остальных верующих.

Патриарх добавил, что в глазах Божьих каждый человек бесценен, однако слова, поступки и мысли влияют на то, как сложится его жизнь и какой будет его участь как на земле, так и в вечности. Христианская вера требует от человека ответа всей своей жизнью, а главным содержанием этого ответа являются добрые дела, умение прощать обиды и готовность прийти на помощь ближнему, отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл добавил, что церковь просит Господа даровать победу света над тьмой и правды над ложью, а также о преодолении вражды и о воцарении прочного и справедливого мира.

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме прибыл в Москву, откуда его доставили на главную пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Частицы священного огня также доставят в 15 московских храмов и на Кубань. Символ воскресения Иисуса Христа в этом году сошел спустя несколько часов после начала обряда. Перед началом пасхальной службы с посланием традиционно выступил патриарх Кирилл, он призвал христиан «быть в стороне от отрицательных эмоций».

Ранее Путин приехал на пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

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