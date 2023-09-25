Простая русская женщина: Лидии Федосеевой-Шукшиной — 85

Киноактриса, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина 25 сентября отмечает 85-й день рождения. Актриса известна не только ролями в «Калине красной», «12 стульях», «Печках-лавочках» и других советских и российских фильмах, но и громкими браками – она была замужем пять раз.

Вторым ее мужем был советский актер и кинорежиссер Василий Шукшин. В этом браке Лидия родила двух дочерей – Марию и Ольгу. Отношения с Шукшиным стали впоследствии одной из горячих тем светской хроники – Федосеева-Шукшина обвиняла бывшего мужа в семейном насилии, избиениях, пьянстве и даже попытке зарубить ее топором. Сама она ударила мужа сковородкой «по темечку».

Впрочем, друг Шукшина оператор Анатолий Ковтун заявлял журналистам, что артистка «не любила его», и оправдывал Василия Макаровича — «никогда не поднял на жену и пальца», а топором замахивался «театрально». Он считает, что Лидия «злоупотребляла своей привлекательностью».

В фильмах мужа актриса сыграла свои самые запоминающиеся роли — простых русских женщин, сильных и красивых — как Нюра в картине «Печки-лавочки» и «заочница» Люба Байкалова в «Калине красной».

Шукшин был вторым мужем Лидии, первым был украинский актер Вячеслав Воронин, а после – были браки с режиссером Михаилом Аграновичем, польским художником Мареком Межеевским и продюсером Бари Алибасовым. Причиной последнего развода стала супружеская неверность.