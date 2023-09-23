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Любила Алена Делона, похоронила мужа и сына. Жизнь Роми Шнайдер

85 лет назад родилась актриса Роми Шнайдер

85 лет назад родилась Роми Шнайдер – яркая звезда послевоенного европейского кинематографа, внезапно ушедшая из жизни в возрасте 43 лет.

Розмари Магдалена Альбах (настоящее имя Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье звезд нацистского кинематографа Магды Шнайдер и Вольфа Альбах-Ретти. Дебютировала в кино она в возрасте 15 лет, но взлет ее карьеры случился два года спустя — благодаря популярной трилогии «Сисси», где Роми сыграла роль австрийской императрицы Елизаветы.

В 1958 году Шнайдер встретилась на съемках франко-итальянской ленты «Кристина» с Ален Делоном и влюбилась. Роми переехала в Париж: «Мне было двадцать, и я бросила все ради любви». Роман вышел недолгим — Делон порвал со Шнайдер в 1964 году, вскоре после этого она вышла замуж за режиссера Гарри Мейена. Они переехали в Западный Берлин, там родился их сын Давид. Брак распался в 1975 году, спустя два года Майена нашли повешенным на шейном платке бывшей жены. Шнайдер до конца дней винила себя в его смерти.

Актриса много работала, но в 1981 года судьба нанесла ей новый удар — ее 14-летний сын Давид, пытаясь перелезть через высокую металлическую ограду, потерял равновесие, упал на острые шипы забора и погиб.

Похоронив сына, Роми Шнайдер впала в глубокую депрессию. 29 мая 1982 года ее нашли мертвой в Париже. Было объявлено, что она умерла от остановки сердца.

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