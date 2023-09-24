14 лучших фото недели: гигантский папа Римский, королева играет в пинг-понг и северное сияние на Соловках

Военная операция России на Украине и конфликт в Нагорном Карабахе, визит короля Великобритании Карла III во Францию и Неделя моды в Милане, презентация нового iPhone 15 и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях