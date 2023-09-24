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Фото

14 лучших фото недели: гигантский папа Римский, королева играет в пинг-понг и северное сияние на Соловках

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине и конфликт в Нагорном Карабахе, визит короля Великобритании Карла III во Францию и Неделя моды в Милане, презентация нового iPhone 15 и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

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В Карабах прибыли иностранные военные атташе для ознакомления с обстановкой
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РИА Новости: российские военные подбили танк Leopard ВСУ с немецким экипажем
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