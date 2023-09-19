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Кто пришел проститься с актером Вячеславом Гришечкиным

В Москве простились с Вячеславом Гришечкиным, сыгравшим Староконя в «Солдатах»

В Москве на 62-м году ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. В начале сентября актера госпитализировали, последнюю неделю он находился в тяжелом состоянии в реанимации. 16 сентября у Гришечкина случился сердечный приступ, врачи не смогли ему помочь.

19 сентября состоялась церемония прощания. Она проходила в Театре на Юго-Западе, в котором Гришечкин служил большую часть жизни. Актера пришли проводить его студенты, коллеги и родственники. На церемонии заметили актеров Анатолия Кота, Валерия Афанасьева, Сергея Глушко, пародиста Александра Пескова, актрису Юлию Захарову, основателя киностудии «Военфильм» Игоря Угольникова и художественного руководителя Театра на Юго-западе Олега Леушина.

Леушин рассказал, что Гришечкин совершенно случайно попал в театральный кружок, будучи школьником, когда шел записываться на авиамоделирование.

«Эта ошибка подарила нам потрясающего мастера, человека, партнера. Гришечкин был полон такой энергетикой, что, когда человек уходит после спектакля домой, а на сцене слышится его смех. Было жутковато, но потом привык», — поделился он.

По словам Александра Пескова, Гришечкин был скромным человеком. Во время гастролей он часто сталкивался с тяжелыми бытовыми условиями, но не просил улучшить их. Пародист считает, что занятость и невостребованность в кино могли повлиять на состояние актера.

Юлия Захарова сказала, что не может поверить, что ее друга больше нет, ведь совсем недавно Гришечкин был в прекрасном расположении духа.

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