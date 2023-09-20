В Москве простились с Николаем Добронравовым

В Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. На церемонию пришли друзья и многочисленные поклонники. Среди тех, кто пришел проводить Добронравова в последний путь, были певцы Зара, Сергей Пенкин, Юлиан, актер Станислав Садальский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заслуженный тренер СССР и России по хоккею Александр Якушев, доктор Леонид Рошаль и другие известные личности.

Конечно же, в зале присутствовала и вдова поэта – композитор Александра Пахмутова. Супруги поженились в 1956 году и прожили вместе почти 70 лет. На стихи Добронравова Пахмутова писала музыку, так появились песни «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «До свиданья, Москва, до свиданья», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нежность» и десятки других хитов.

Похоронили Добронравова на 11-м участке Новодевичьего кладбища, недалеко от мест захоронения актрисы Элины Быстрицкой и диктора Первого канала Игоря Кириллова.

Добронравов умер 17 сентября после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 94 года.