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От «Повелителя бури» до «Мстителей»: Джереми Реннеру — 50

Джереми Реннер родился 7 января 1971 года в Калифорнии в многодетной семье. Он — старший из шести детей. Карьеру в кинематографе Реннер начал в 1995 году с комедии «Большое путешествие».

Вплоть до 36 лет Реннер слыл хорошим актером, но был далек от популярности. Чаще всего ему доставались второстепенные роли и роли антигероев — наркоманов, убийц и вампиров. Одной из таких работ был «Палач Дамер». Благодаря этой роли актера заметила режиссер Кэтрин Бигелоу и пригласила на главную роль в фильме «Повелитель бури».

Картина стала триумфатором премии «Оскар» и сделала Реннера звездой. Через год он вновь номинировался на «Оскар» за роль в фильме Бена Аффлека «Город воров». А затем сыграл в блокбастере «Тор». Вскоре актер снялся в самой высокобюджетной серии Marvel — «Мстители» в роли Соколиного глаза, а в 2021 году у его персонажа появится первый «сольник».

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Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007) Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)
Кадр из фильма «28 недель спустя» (2007) Кадр из фильма «28 недель спустя» (2007)
Кадр из фильма «Повелитель бури» (2008) Кадр из фильма «Повелитель бури» (2008)
Кадр из фильма «Город воров» (2010) Кадр из фильма «Город воров» (2010)
Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
Кадр из фильма «Мстители» (2012) Кадр из фильма «Мстители» (2012)
Кадр из фильма «Эволюция Борна» (2012) Кадр из фильма «Эволюция Борна» (2012)
Кадр из фильма «Охотники на ведьм» (2012) Кадр из фильма «Охотники на ведьм» (2012)
Кадр из фильма «Афера по-американски» (2013) Кадр из фильма «Афера по-американски» (2013)
Кадр из фильма «Прибытие» (2016) Кадр из фильма «Прибытие» (2016)
Кадр из фильма «Ветреная река» (2016) Кадр из фильма «Ветреная река» (2016)
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Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)
Кадр из фильма «28 недель спустя» (2007)
Кадр из фильма «Повелитель бури» (2008)
Кадр из фильма «Город воров» (2010)
Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
Кадр из фильма «Мстители» (2012)
Кадр из фильма «Эволюция Борна» (2012)
Кадр из фильма «Охотники на ведьм» (2012)
Кадр из фильма «Афера по-американски» (2013)
Кадр из фильма «Прибытие» (2016)
Кадр из фильма «Ветреная река» (2016)
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