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Несколько поселков в Горловке частично остались без света из-за атаки ВСУ

Приходько: четыре поселка оказались частично обесточены из-за атаки ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

Четыре поселка в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике оказались частично обесточены в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Обесточены поселки Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н.А. Изотова, Химик», — написал он.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, в городе располагается химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

30 июня Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины двое местных жителей получили ранения.

28 июня в Горловке загорелся топливный резервуар с газом из-за сброса боеприпаса с беспилотника. По данным МЧС, огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.

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