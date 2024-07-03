Несколько поселков в Горловке частично остались без света из-за атаки ВСУ

Четыре поселка в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике оказались частично обесточены в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Обесточены поселки Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н.А. Изотова, Химик», — написал он.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, в городе располагается химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

30 июня Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины двое местных жителей получили ранения.

28 июня в Горловке загорелся топливный резервуар с газом из-за сброса боеприпаса с беспилотника. По данным МЧС, огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.