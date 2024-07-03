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Президент Финляндии назвал способ закончить конфликт на Украине одним звонком

Стубб: Си Цзиньпин может закончить конфликт на Украине одним звонком Путину

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может закончить вооруженный конфликт на Украине одним звонком президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил глава Финляндии Александр Стубб, его цитирует агентство Bloomberg.

Стубб считает, что Россия в данный момент зависит от Китая, поэтому, по его мнению, если Пекин призовет к мирному урегулированию конфликта, то Москва выполнит это.

«Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал президент Финляндии.

Он также призвал европейские страны активизировать поддержку Украины, как в материальном, так и в политическом аспектах. Он выразил уверенность в том, что усиление помощи Киеву поспособствует скорейшему завершению конфликта.

До этого газета Financial Times писала, что Си Цзиньпин испытывает дискомфорт и с опаской наблюдает за сближением России и КНДР.

Ранее стало известно, что Китай создаст центр для исследования проблем стран глобального Юга.

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