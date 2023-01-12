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Умер легендарный гитарист Джефф Бек

10 января в возрасте 78 лет умер британский гитарист-виртуоз, композитор, семикратный обладатель «Грэмми» Джефф Бек.

Представители музыканта написали в его Twitter, что причиной смерти стал бактериальный менингит.

Музыкант считался одним из самых влиятельных гитаристов в мире. В начале карьеры он играл в рок-группе The Yardbirds, в которой также выступали музыкант Эрик Клэптон и один из основателей Led Zeppelin Джимми Пейдж. В 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group.

В июле 2022 года Бек вместе с актером Джонни Деппом выпустил альбом «18». В него вошли две оригинальные композиции, написанные Деппом, и несколько кавер-версий песен The Beach Boys, The Velvet Underground, The Everly Brothers

Согласно результатам опроса газеты The Observer, в 1990-м году Бек признан самым выдающимся гитаристом мира. А журнал Rolling Stone в 2003 году включил музыканта в сотню величайших гитаристов всех времен. В 2009 году он вошел в аналогичный список британского журнала Classic Rock.

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