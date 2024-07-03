ФАС признала необоснованной жалобу британской компании на закупку дженерика против ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла заключение о необоснованности жалобы британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK) на закупку препарата долутегравир, применяемого для терапии ВИЧ. Об этом со ссылкой на ФАС и источник на фармацевтическом рынке сообщает РБК.

Дистрибьюторское подразделение GSK подало в ФАС обращение, в котором пожаловалось на то, что в тендере на закупку препарата победила не британская компания, а российский дистрибьютор «БСС». При этом только GSK уполномочена поставлять долутегравир.

«БСС», предложивший 1,84 млрд рублей, одержал победу в тендере с начальной максимальной ценой контракта 1,86 млрд рублей. После того как ФАС не удовлетворила жалобу GSK, была снята приостановка проведения конкурсной процедуры.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что долю отечественного производства препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) планируется увеличить до 90%.

Ранее ученые впервые испытали лекарства от ВИЧ для лечения опухолей мозга.