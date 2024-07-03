Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС признала необоснованной жалобу британской компании на закупку дженерика против ВИЧ

ФАС не удовлетворила жалобу британской GSK на закупку дженерика против ВИЧ

close
100%
Ascannio/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла заключение о необоснованности жалобы британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK) на закупку препарата долутегравир, применяемого для терапии ВИЧ. Об этом со ссылкой на ФАС и источник на фармацевтическом рынке сообщает РБК.

Дистрибьюторское подразделение GSK подало в ФАС обращение, в котором пожаловалось на то, что в тендере на закупку препарата победила не британская компания, а российский дистрибьютор «БСС». При этом только GSK уполномочена поставлять долутегравир.

«БСС», предложивший 1,84 млрд рублей, одержал победу в тендере с начальной максимальной ценой контракта 1,86 млрд рублей. После того как ФАС не удовлетворила жалобу GSK, была снята приостановка проведения конкурсной процедуры.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что долю отечественного производства препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) планируется увеличить до 90%.

Ранее ученые впервые испытали лекарства от ВИЧ для лечения опухолей мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами