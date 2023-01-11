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Спилбергу — за детство, дель Торо — за Пиноккио: главные победители «Золотого глобуса»

В США прошла 80-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы — «Золотой глобус». Приз за лучшую режиссуру получил Стивен Спилберг с фильмом «Фабельманы», в котором повествуется о его детстве. Награду за лучший сценарий вручили Мартину Макдонаху за картину «Банши Инишерина» — трагикомедию о падении многолетней дружбы, которая привела к потере пальцев, пожарам и случайной гибели ослицы.

Статуэтку за лучшую мужскую роль забрал Остин Батлер, сыгравший музыканта Элвиса Пресли в фильме База Лурмана. Лучшую женскую роль, по мнению жюри, исполнила Кейт Бланшетт в картине «Тар» Тодда Филда. Исполнитель одной из двух главных ролей в «Банши» — Колин Фарелл – получил приз за «Лучшую роль актера в мюзикле или комедии». Лучшая женская роль в этом жанре — Мишель Йео во «Все везде и сразу».

«Лучшая женская роль второго плана» осталась за Анджело Бассетт за фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки». В аналогичной мужской номинации обладателем приза стал Ке Хюи Куан за фильм «Все везде и сразу». Лучший иностранный фильм — «Аргентина, 1985» режиссера Сантьяго Митре. Анимационный — «Пиноккио Гильермо дель Торо». Композитор Джастин Гурвиц взял «глобус» за лучшую оригинальную музыку к фильму «Вавилон».

Как проходила церемония – смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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