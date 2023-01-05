В Ватикане похоронили папу Бенедикта XVI

Прощание с 265-м папой римским Бенедиктом XVI началось 2 января в соборе Святого Петра и длилось три дня. В течение этого времени к телу понтифика пришли около 200 тысяч человек.

4 января гроб с телом был закрыт, внутрь по традиции положили монеты, медали и другие литургические атрибуты. 5 января тело в кипарисовом гробу вынесли на площадь Святого Петра, где состоялась церемония похорон, которую возглавил действующий папа Франциск. После заупокойной мессы гроб с останками понтифика поместили в Гроты Ватикана, где на него будет положена печать Капитула Святого Петра, Папского двора и Отдела Папских богослужений.

Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) скончался на 96-м году жизни 31 декабря в 9:34 (11:34 мск) в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане из-за серьезных проблем со здоровьем. На своем жизненном пути он побывал в рядах гитлерюгенда, дезертировал, несколько месяцев провел в лагере для военнопленных.

Бенедикт XVI занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. Его папство сопровождалось работой по улучшению отношений с другими христианскими конфессиями, а также сексуальными скандалами внутри Католической церкви.

На консистории в феврале 2013 года он внезапно объявил о своем решении отречься от папского престола. Он стал первым почти за 600 лет понтификом, который добровольно ушел со своего поста.

Как прошла церемония прощания с папой римским на покое — в фотогалерее «Газеты.Ru»