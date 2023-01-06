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«Рубаха-парень», католик и оппозиционер: Адриано Челентано — 85

Популярность к Адриано Челентано пришла в 1961 году – на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Чтобы там выступить, проходивший военную службу Челентано специально отпрашивался у министра обороны – но жюри из-за «развязности» молодого певца присудило ему лишь второе место. Во время выступления Челентано развернулся спиной к зрителям. Однако его песня «24 тысячи поцелуев» стала шлягером и впоследствии была признана лучшей итальянской песней десятилетия.

Челентано становится кем-то вроде итальянских «Битлз» — лидером местного рок-н-ролла, любимцем публики и бульварных газет.

В России Адриано Челентано знают благодаря ролям в итальянских любовных комедиях: «Укрощение строптивого» (в СССР в 1982 году фильм посмотрели 56 млн человек, причем цензура не пожалела фривольную картину, вырезав несколько сцен); «Юппи-Ду», для съёмок которого Челентано заложил свою виллу; «Дядя Адольф по прозвищу Фюрер» и «Безумно влюбленный».

Итальянцы считают Челентано экспериментатором и первопроходцем – и вполне заслуженно. Последние десятилетия итальянской поп-культуры прошли под влиянием «рубахи-парня», католика, ярого оппозиционера, лауреата многих премий, спортсмена, болельщика миланского «Интера», часовщика и кавалера Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — Адриано Челентано.

Жизнь и карьера итальянского музыканта и актера — в галерее «Газеты.Ru».

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