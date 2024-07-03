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В одном из регионов Украины решили принудительно эвакуировать детей

В Харьковской области принудительно эвакуируют детей Волчанской общины

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Телеграм-канал «Сергй Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)»

В Харьковской области приняли решение о вынужденной эвакуации детей из Волчанской общины, объявил глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Об этом сообщает издание «Общественное».

По информации официальных лиц, было принято решение о принудительной эвакуации детей. «На данный момент мы говорим о эвакуации 112 детей из населенных пунктов, находящихся в радиусе 20-30 километров от границы [с Россией]», — подчеркнул Гамбарашвили.

Он отметил, что около 30 человек отказываются покидать свои дома и остаются в Волчанске. Общее количество жителей в общине составляет 2,5 тысячи человек.

До этого национальная полиция Украины сообщила о том, что 970 человек были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Харьковской области.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел в подконтрольной Киеву части ДНР совещание по безопасности. По его словам, предстоит провести отдельное совещание в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны были бы быть на фронте, «где людям нужны немедленные решения... которых просто из Киева не видно».

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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