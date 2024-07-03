Назван самый удивительный контракт этого лета российского игрока в НХЛ

Хоккейный комментатор Филипп Майков высказался для «Газеты.Ru» о подписании российским голкипером Ильей Самсоновым контракта с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», удивившись высокому окладу проведшего несколько не самых удачных лет вратаря.

«То, что дали Самсонову в «Вегасе» $1,8 млн, вот это меня удивило, потому что изначально же прошла новость, что там контракт вообще на $775 тыс., и я вообще спокойно в это поверил, потом смотрю — $1,8 млн. Думаю: что за ерунда. Это прям большой аванс для Самсонова. То есть, в принципе, вот этот контракт— это его последний шанс, потому что если не получится и сейчас, когда ты идешь в «Вегас», в команду, в которой выстроена оборонительная игра, в команду, в которую ты идешь уже не основным вратарем, а бэкапом, в команду, где нет такого сумасшедшего давления прессы… Для Самсонова сейчас это могут быть комфортные условия: прийти бэкапом в команду, которая тебя не оставляет одного на растерзание. Если он и в «Вегасе» в этом сезоне ничего не покажет, то, честно говоря, я уже не знаю, кто его будет готов забрать следующим летом на рынке», — уверен Майков.

Последние два сезона Самсонов провел в «Торонто Мэйпл Лифс». В последнем регулярном чемпионате он вышел на лед в 40 встречах, одержал 25 побед, пропуская в среднем, 3,13 шайбы за игру и отражая 89,0% бросков. По ходу серии плей-офф с «Бостон Брюинз» он потерял место стартового голкипера.

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