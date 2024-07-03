Аналитики рассказали, какую одежду россияне берут в отпуск

В июне 2024 года россияне стали покупать в два раза больше обуви и на 83% больше одежды для отдыха и спорта по сравнению с предыдущим годом. Это показало исследование ЮMoney и Lamoda, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сильнее всего выросло число покупок обуви — более чем в два раза, оборот платежей в обувных магазинах вырос почти в 3 раза, число покупателей стало больше в 2,5 раза, а средний чек увеличился на 12% и составил 6 862 рубля.

По данным аналитиков Lamoda, с 1 по 20 июня 2024 года, относительно периода с 1 по 20 мая, число покупок сабо выросло в 2 раза, сланцев — на 92%, босоножек — на 84%, акваобуви — на 66%. Самые популярные марки обуви, которые пользовались спросом у россиян — Thomas Munz, Эконика, Tervolina, T.Taccardi и Abricot.

Общий прирост продаж товаров для отпуска с 1 по 20 июня 2024 года по сравнению с месяцем ранее составил 45%.

«Летом большинство россиян отправляются в отпуск всей семьей, поэтому растет спрос как на одежду для отдыха и спорта, так и на детскую, женскую и мужскую одежду. Поскольку большинство летних круизных коллекций ориентировано на женщин, мы видим рост числа покупок женской одежды в июне по сравнению с маем. С 1 по 20 июня 2024 года по сравнению с 1-20 мая 2024 года число покупок женской одежды выросло на 63%, оборот в этой категории увеличился на 54%, а покупателей стало больше на 57%, средний чек при этом изменился незначительно — стал ниже на 6% и составил 9 765 рубля», — прокомментировала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным аналитиков ЮMoney, число покупок одежды для активного отдыха и спорта выросло на 83%, оборот в категории стал выше на 81%, покупателей стало больше на 40%, а средний чек не изменился и составил 11 185 рублей. По сравнению с 1-20 мая 2024 года число покупок увеличилось на 13%, оборот вырос на 13%, а покупателей стало больше на 8%.

В июне 2024 по сравнению с июнем 2023 года выросло и число покупок детской одежды — на 30% год к году, оборот в этой категории стал выше на 65%, а покупателей стало больше на 16%. Средний чек вырос на 27% и составил 8 588 рублей.

С 1 по 20 июня 2024 года относительно аналогичного периода в 2023 году число покупок мужской и женской одежды выросло на 45%, оборот — на 29%, а покупателей стало меньше на 6%. Средний чек при этом снизился на 11% и составил 10 274 рубля.

За отчетный период в два раза выросло число покупок шорт, сарафанов, пляжных платьев. Как отмечают аналитики Lamoda, в июне на 95% больше, чем в мае, стали покупать пляжных плавок, на 87% больше — туник, на 66% — парео, на 61% — панам, на 54% — платьев. Самые популярные бренды купальников и плавок у россиян — Calzedonia, Incanto и Tezenis. Из платьев и сарафанов — Zarina, Befree, Love Republic и Funday. При выборе панам россияне отдают предпочтение брендам Hugo, Boss и Lyle & Scott.

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