Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предотвратить эскалацию конфликта с военизированной ливанской шиитской организацией «Хезболла». Об этом сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец, передает ТАСС.

«Президент Франции Эммануэль Макрон призвал... Нетаньяху предотвратить столкновение между Израилем и боевиками «Хезболлы» в Ливане», — говорится в сообщении.

1 июля немецкий журнал Bild сообщал, что операция Израиля на юге Ливана начнется после 15 июля. Целью операции станет борьба с «Хезболлой».

2 июля советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харази заявили, что Тегеран всеми силами поддержит «Хезболлу», если Израиль решит ввести войска в Ливан.

Ранее Макрон сообщил, что Франция и США планируют оказать давление на Иран.