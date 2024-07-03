Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт не стремится продолжать украинский конфликт и активно работает над его урегулированием. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна».

Орбан прокомментировал свой визит в Киев, отметив, что обычно реакция публики предсказуема: аплодисменты, заявления о солидарности с Украиной и призывы к продолжению борьбы. Тем не менее, по его словам, Венгрия имеет иную позицию.

«Мы не считаем эту войну нашей. Наш интерес заключается не в продолжении конфликта, а в достижении мира», — подчеркнул он.

Орбан в Киеве предлагал план по прекращению огня. 2 июля премьер Венгрии посетил Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи обсуждалась возможность приостановки огня до начала мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Украина отвергла план премьера Венгрии Орбана о переговорах с Россией. Орбан первый раз за почти десять лет посетил Украину. Политик пытался лично уговорить Зеленского прекратить огонь по всей линии фронта и сделать это даже до начала каких-то переговоров с Россией. Однако Киев выступил резко против, считая, что передышка укрепит Россию и позволит Москве победить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе назвали наиболее вероятный исход конфликта на Украине.