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В США обеспокоились ухудшением здоровья Байдена в последние месяцы

NYT: состояние здоровья президента Байдена вызывает все большее беспокойство

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Elizabeth Frantz/Reuters

Состояние здоровья президента США Джо Байдена вызывает беспокойство, а допускаемые им промахи стали более частыми и заметными. Об этом со ссылкой на источники в окружении главы государства пишет газета The New York Times (NYT).

Со ссылкой на мнение людей, которые проводили время с Байденом в последние месяцы, в статье утверждается, что действующий президент США все чаще выглядит растерянным или вялым, а в разговоре нередко теряет нить.

«Неприятные происшествия не были предсказуемы, но казались более вероятными, когда он находился в большой толпе или уставал после особенно напряженного графика», — говорится в публикации.

Подготовка к теледебатам, длившаяся шесть дней, всегда начиналась после 11 часов утра, при этом президенту обязательно давали время на послеобеденный сон.

2 июля состояние здоровья Байдена прокомментировали в его администрации. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США до сих пор полностью не излечился от простуды, но он не страдает деменцией и не нуждается в проверке когнитивных способностей. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что в день дебатов с Трампом Байден не находился под воздействием каких-то медицинских препаратов.

Подробнее о дебатах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили, что Байден не снимется с выборов, несмотря на неудачу на дебатах с Трампом.

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