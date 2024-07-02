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Суд приговорил бывшего директора НИИ «Роскосмоса» к пяти годам колонии

Бывший директор НИИ точных приборов Шишанов приговорен к пяти годам колонии

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Экс-генеральный директор входящего в «Роскосмос» НИИ точных приборов Анатолий Шишанов получил пять лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Об этом со ссылкой на Бутырский суд Москвы сообщает ТАСС.

Судья признал Шишанова виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный также на два года лишен права заниматься деятельностью, которая связана с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Другой фигурант уголовного дела Олег Гомозов получил четыре года за пособничество в злоупотреблении полномочиями.

Шишанова и Гомозова взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, поэтому осужденные могут обжаловать его в апелляционном порядке в установленный срок.

До этого сообщалось, что бывший замглавы Минздрава Самарской области осужден на девять с половиной лет за взятку.

Ранее суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве при реставрации Московского Кремля.

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