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«Мисс Шанель Советского Союза». Ирине Понаровской — 70

Джазовой и эстрадной певице, киноактрисе и телеведущей Ирине Понаровской исполнилось 70 лет. Заслуженная артистка России родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде в семье музыкантов. Понаровская с детства занималась музыкой, играла на фортепиано и арфе. В 1971 году поступила в Ленинградскую консерваторию и стала солисткой в группе «Поющие гитары».

Известность ей принесли победы на международных музыкальных фестивалях в Дрездене и Сопоте. На заключительном концерте фестиваля песни «Сопот—1976» ее девять раз вызывали петь «на бис».

Понаровская первой исполнила роль Эвридики в советской рок-опере «Орфей и Эвридика», а в 1976 году дебютировала в кино в детективе «Меня это не касается…». В 1980-x и в начале 1990-х артистка активно снималась в кино и в разных музыкальных передачах, в частности «Песня года», «Утренняя почта», «Очевидное-невероятное», «Голубой огонек» и «Вокруг смеха».

В 1993 году вышел ее дебютный альбом «Так проходит жизнь моя». Некоторые песни для него Понаровская записала вместе с певцом и композитором Сосо Павлиашвили. В 1997 году певица выпустила альбом «Женщина всегда права».

Помимо музыки, Понаровская занималась дизайном, открыла ателье в Москве и Дом моды в Нью-Йорке. В 1990 году представители Chanel присвоили ей титул «Мисс Шанель Советского Союза».

Сама артистка признавалась, что «никогда не думала о карьере». «Когда узнала, что для получения «заслуженной» нужно заполнить кучу бумаг, написать весь свой репертуар за десять лет, подписать массу ходатайств, прийти к <…> кому-то <…> с просьбой — мне стало противно. Я делала то, что мне нравилось. <…> Мне нравилось работать», — поделилась она в одном из интервью.

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