Актриса с детства. Марии Мироновой – 50

Представительница легендарной актерской династии, народная артистка РФ Мария Миронова отмечает 50-летний юбилей 28 мая. Миронова родилась в Москве, в семье актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Девочку назвали в честь бабушки по отцовской линии, звезды фильма «Волга-Волга» Марии Мироновой.

Впервые появилась на экране еще в детстве, исполнив роль Бэкки Тетчер в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 1981 года. После школы поступила во ВГИК (курс Михаила Андреевича Глузского), после его окончания была приглашена в театр «Ленком», где служит до сих пор.

Играла в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Фаншетта), «Две женщины» (Верочка), «Тартюф» (Эльмира), «Плач палача» (Актриса Эвредика) «Визит дамы» (Клара Цаханассьян), «Борис Годунов» (Марина Мнишек) и других.

В 2000 году снялась в картине Павла Лунгина «Свадьба», после чего получила широкую известность. Вот неполный перечень фильмов и сериалов с участием актрисы: «Русский бунт», «Олигарх», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Девять месяцев», «Гибель империи», «Статский советник», «Человек с бульвара Капуцинок», «Три мушкетёра», «О любви», «Следователь Тихонов», «Родина», «Землетрясение», «Салют 7», «Садовое кольцо», «Доктор Рихтер», «Сын», «Громкая связь», «Холоп» и другие.

Имеет двоих сыновей.