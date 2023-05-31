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Секс-символ 90-х. Наташе Королевой — 50

Эстрадная певица Наталия Порывай, больше известная как Наташа Королева, родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Уже в три года артистка впервые вышла на сцену – в составе детского хора.

После окончания училища будущая звезда отправилась в Москву, где проходила прослушивание у продюсера Игоря Николаева. Вскоре они поженились. Но спустя почти 10 лет развелись из-за измены Николаева.

За время сотрудничества с Николаевым Королева исполнила такие хиты, как «Желтые тюльпаны», «Такси, такси», «Маленькая страна», «Дельфин и Русалка».

Спустя год в одном из стриптиз-клубов Королева познакомилась с Сергеем Глушко, известным по псевдониму Тарзан. Сначала он был на подтанцовке у артистки, а затем стал вместе с ней исполнять песни. В 2002 году у них родился сын Архип.

Ее отношения с Тарзаном сопровождались скандалами — в 2015 году в Госдуме предложили лишить Королеву звания Заслуженной артистки России из-за опубликованных в сети кадров непристойного содержания.

Недавно стало известно, что Тарзан якобы изменил супруге, из-за чего возникли слухи о разводе. Но Королева все опровергала: «У нас все прекрасно: тишь, гладь да Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз «разводили». А мы живем и наслаждаемся жизнью!»

31 мая Наташе Королевой исполняется 50 лет.

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