Освобожденный Артемовск. Первые кадры

Вечером 20 мая Минобороны России сообщило, что российские силы полностью контролируют Артемовск (украинское название – Бахмут). Бои за город шли с осени 2022 года и оказались одними из самых кровопролитных.

По словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в Артемовске погибли приблизительно 20 тыс. его бойцов. Вооруженные силы Украины, по его же оценке, потеряли 50 тыс. человек убитыми и 50–70 тыс. ранеными. Киев официально о потерях не сообщал.

Политики и военные эксперты справедливо отмечали, что населенный пункт не имел изначального особого стратегического значения, но со временем получил колоссальную символическую значимость ввиду огромных ресурсов, которые каждая из сторон тратила на сражения за него.

Сейчас, судя по кадрам с беспилотника, город выглядит практически безлюдным. Большинство жилых домов и административных зданий повреждены.

Первые фотографии Артемовска после боев – в галерее «Газеты.Ru».