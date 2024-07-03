Российские военные уничтожили в Черном море два безэкипажных катера

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 3 июля уничтожили в Черном море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области, четыре дрона — над Брянской областью, один — над Московской областью.

Уничтожение четырех дронов над Брянской областью подтверждал губернатор региона Александр Богомаз.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.