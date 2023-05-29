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Фото

Александр Абдулов. 10 фактов к 70-летию со дня рождения актера

25 мая исполняется 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — одного из самых популярных артистов нашей страны, любимца миллионов зрителей разных поколений.

К памятной дате «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подготовили подборку фотографий и интересных фактов, связанных с творчеством удивительного актера.

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