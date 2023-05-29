Александр Абдулов. 10 фактов к 70-летию со дня рождения актера
25 мая исполняется 70 лет со дня рождения Александра Абдулова — одного из самых популярных артистов нашей страны, любимца миллионов зрителей разных поколений.
К памятной дате «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подготовили подборку фотографий и интересных фактов, связанных с творчеством удивительного актера.
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Александр Абдулов (29 мая 1953 — 3 января 2008) родился в семье театрального режиссера Гавриила Даниловича Абдулова. В первый раз он вышел на сцену (Ферганского драматического театра), когда ему было 5 лет. Позднее, после неудачной попытки поступить в Щукинское училище, трудился рабочим сцены, а через год успешно сдал экзамены в ГИТИС.
Театр стал важной частью жизни и творчества Абдулова. На сцене «Ленкома» он создал немало ярких и пронзительных образов. «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Жестокие игры», «Поминальная молитва» — в этих спектаклях Марка Захарова необычайно отчетливо проявился талант и профессионализм артиста. Захаров стал режиссером, который по-настоящему открыл Абдулова для кинематографа.
Евгения Симонова (признан в РФ иностранным агентом) и Александр Абдулов (в центре). Кадр из фильма «Обыкновенное чудо» (1978)
После того как Александр Збруев отказался от роли Медведя в фильме «Обыкновенное чудо», Марк Захаров предложил ее Александру Абдулову. К тому времени артист отлично проявил себя в «Ленкоме», сыграв в трех спектаклях, и снялся в захаровской версии «12 стульев» в роли инженера Щукина. Режиссер был уверен в кандидатуре Абдулова, но руководство студии все равно потребовало пробы.
Сам артист скептически отнесся к предложению их пройти, однако все же согласился на кастинг. Пробы оказались удачными. После премьеры фильма начался взлет кинокарьеры Абдулова – и даже возник миф о том, что он и Евгения Симонова (признан в РФ иностранным агентом), сыгравшая Принцессу, на самом деле влюбленная пара.
Александр Абдулов на съемочной площадке фильма «Ищите женщину» (1982)
На роль Робера де Шаранса, клерка нотариальной конторы, режиссеру Алле Суриковой требовался красивый и обаятельный актер, который бы моментально полюбился зрителям.
На пробах Абдулов сумел обойти главного претендента на роль — Олега Меньшикова. Созданный артистом образ режиссер посчитала великолепным, работать с актером ей было легко. Вскоре Сурикова предложила Абдулову новую роль в картине «Искренне Ваш…», но худсовет исполнителя не утвердил.
Александр Абдулов и Ирина Алферова. Кадр из фильма «Предчувствие любви» (1982)
Александр Абдулов и Ирина Алферова познакомились в сентябре 1976 года на сборе труппы «Ленкома», вскоре поженились и стали одной из самых красивых актерских пар.
Впоследствии они несколько раз работали вместе в кино. Так, в драме «С любимыми не расставайтесь» (1979) Абдулов и Алферова сыграли супругов, решивших развестись, а в короткометражке «Суббота и воскресенье» — родителей маленького мальчика. В фильме-притче «Предчувствие любви» (1982) Алферова создала два образа: идеальной женщины, которую ищет герой Абдулова, и скромного фотографа Леночки, влюбленной в него. Спустя много лет после развода исполнители вновь встретились на съемочной площадке, сыграв мужа и жену в детективном сериале «Капкан».
Александр Абдулов и Семен Фарада. Кадр из фильма «Формула любви» (1984)
В картину «Формула любви» Марк Захаров, по обыкновению, взял многих актеров «Ленкома». Но для Александра Абдулова роли в сценарии не нашлось. Тогда артист уговорил Григория Горина написать персонажа специально для него. Так появился второй слуга графа Калиостро — Жакоб.
Есть версия, что именно Абдулов подал идею спеть «итальянскую» песню «Уно моменто», вскоре ставшую советским хитом.
Александр Абдулов на съемочной площадке фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
В середине 1980-х годов Александр Абдулов имел статус признанного красавца и одного из самых популярных артистов. Алла Сурикова отмечала, что актер был словно создан для амплуа романтического героя. Неудивительно, что на роль ловеласа Володи Смирнова в комедию «Самая обаятельная и привлекательная» режиссер Геральд Бежанов пригласил именно его.
Известно, что Абдулов не отличался особой дисциплинированностью. На этот раз он без предупреждения уехал на Сахалин. Группе пришлось две недели ждать, чтобы снять сцены в конструкторском бюро. Несмотря на это, режиссер остался доволен работой артиста и созданным образом.
Александр Абдулов. Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» (1987)
В приключенческом фильме «Гардемарины, вперед!» Абдулову досталась роль агента Тайной канцелярии Василия Федоровича Лядащева. По сюжету он оказывается положительным персонажем – и актер сделал его невероятно привлекательным и харизматичным.
Режиссер Светлана Дружинина в своем проекте объединила на съемочной площадке молодых актеров и кинозвезд. Сергей Жигунов, исполнитель роли гардемарина Белова, вспоминал, что перед началом работы ему сказали: «В нашем кино никто не ездит на лошади лучше Абдулова – и никто не фехтует искусней Боярского». Актер признавался, что изо всех сил старался им соответствовать.
Александр Абдулов (в центре). Кадр из фильма «Убить дракона» (1988)
В своем последнем художественном фильме «Убить дракона» Марк Захаров собрал почти всех ведущих актеров «Ленкома», включая Александра Абдулова. Роль Ланцелота он получил без проб – к тому времени для артиста это стало обычным делом. В 1980-х выходило по 3–5 фильмов в год с его участием, и, как правило, пробы не требовались.
Актер настоял на том, чтобы все трюки в картине он выполнял сам. Режиссер, зная упрямый характер Абдулова, согласился. Поэтому в сцене, где Ланцелота в сетке поднимают краном, на высоте 45 метров работает не каскадер, а сам исполнитель главной роли.
Александр Абдулов и Татьяна Друбич. Кадр из фильма «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989)
«Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» — первый совместный фильм Сергея Соловьева и Александра Абдулова. Оба со смехом вспоминали начало работы. Режиссер сообщил исполнителю, что его героя зовут Вова, и тут же попросил лечь на пол, дрыгать ногами и кричать. Абдулов невероятно удивился и оскорбился, заявив, что артист его уровня должен понимать, что и зачем он делает в сцене. Но в результате все же исполнил этюд.
Во время съемок Александр сдружился с Аней, пятилетней дочкой Сергея Соловьева и актрисы Татьяны Друбич. Девочка играла роль Ангела и очень волновалась. Абдулов стал ее главной поддержкой на площадке.
Александр Абдулов. Кадр из фильма «Черная вуаль» (1995)
С середины 1990-х годов Абдулов стал реже появляться на экране. Одной из немногих его работ того периода стал фильм «Черная вуаль», снятый по мотивам романа «Отравленная совесть» Александра Амфитеатрова. Проект, задуманный режиссером Александром Прошкиным задолго до, получил положительные отклики критики, включая высокую оценку образа блистательного негодяя Андрея Рокшина, созданного Александром Абдуловым.
Ситуация с ролями артиста изменилась в начале 2000-х годов, когда он вновь вошел в число самых востребованных артистов российского кино.