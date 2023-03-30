Голос «Титаника» и королева вампиров: Селин Дион — 55

Селин Дион была самым младшим ребенком из 14 детей в семье. Из-за проблем с зубами в школе ее дразнили королевой вампиров. Когда она была подростком, в 1981 году, на нее обратил внимание менеджер и будущий муж Рене Анжелил и чтобы профинансировать ее первую запись, заложил свой дом. После этого она стала звездой в родном Квебеке, а затем во франкоязычном мире. В 1988 году она победила на «Евровидении», выступая за Швейцарию.

Чтобы выйти на американский музыкальный рынок, Дион пришлось выучить английский и пройти через стоматологическую операцию. Все это окупилось — в 1990 году с альбомом Unison к ней пришел успех в США. Мощнейшими толчками в карьере Дион становились песни для кино и мультипликации, первый раз это случилось в 1991 году – в дуэте с Пибо Брайсоном она записала заглавный трек к мультфильму «Красавица и чудовище». За песню она получила «Оскар» и «Грэмми».

В 1993 году Дион решила признаться общественности в чувствах к своему менеджеру, с которым у них была разница в возрасте 26 лет. Поклонники приняли пару и спустя год их свадьбу транслировали в прямом эфире канадского телевидения. В 1997 году Дион, уже находясь на пике славы, исполнила заглавную тему к фильму «Титаник». Композиция «My heart will go on» принесла ей «Оскар», «Золотой глобус», две премии «Грэмми».

В январе 2001 года у Дион родился сын Рене-Шарль, а спустя 9 лет появились близнецы Эдди и Нельсон. Сейчас певица мечтает, чтобы все трое ее сыновей получили хорошее образование. К сожалению, этого уже не застанет Рене Анжелил — он скончался в 2016 году от онкологического заболевания. Дион и Анжелил провели вместе 28 лет, из которых 22 года состояли в браке.

Жизнь и карьеры певицы — в фотогалерее «Газеты.Ru».