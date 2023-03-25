Как сейчас выглядит Артемовск

Несколько месяцев идут бои за Артемовск (украинское название – Бахмут). Российские войска заняли порядка 70% города. Кроме того, под контролем российских военных все асфальтированные дороги вокруг города.

Украинская сторона не намерена отступать, так как Артемовск — важный транспортный узел для снабжения ВСУ вооружением и провиантом в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснял, что если ВС РФ возьмут город, то они смогут значительно продвинуться: «Это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении».

Власти ДНР сообщают, что украинская армия стягивает войска к линии соприкосновения. Хотя сам Зеленский в интервью японской газете Youmiuri заявил, что ВСУ пока не могут пойти в контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки боеприпасов.

В каком состоянии Артемовск на сегодняшний день – в фоторепортаже «Газеты.Ru».