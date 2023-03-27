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Тарантино — актер. Какие роли он успел сыграть до 60

Квентин Тарантино не раз говорил, что завершит карьеру при соблюдении двух условий — либо ему исполнится 60, либо он снимет 10 фильмов. Первое условие уже выполнено, 60-летие классик постмодернистского кино празднует 27 марта. У второго есть шанс исполниться позже в этом году — по слухам, режиссер уже готовит свою финальную картину.

Но Тарантино – не только постановщик и сценарист своих фильмов, но еще и страстный актер. Первую свою роль он исполнил в 1985 году — в телесериале «Золотые девочки» в 1985 году сыграл подражателя Элвиса Пресли. Спустя семь лет он играл уже санитара для двойника короля рок-н-ролла — в драме «Эдди Пресли».

В своем первом полнометражном фильме «Бешеные псы» (1992) режиссер сыграл Мистера Коричневого — гангстера, рассуждающего о секретном смысле песни Мадонны Like A Virgin. В своем главном шедевре 1990-х, «Криминальном чтиве», Тарантино выбрал роль Джимми – парня в клетчатом халате, пытающегося помочь двум бандитам избавиться от тела.

В 1995 году Тарантино сыграл черта в черной комедии «Дестини включает радио», а в хорроре своего друга Роберта Родригеса «От заката до рассвета» Квентин исполнил большую роль одного из протагонистов – братьев Гекко.

«Впервые я появился не в комической роли, не в камео, а сыграл настоящего героя, что задело мои актерские струны. На этом фильме я понял, что люблю играть, что хочу развиваться в этом направлении и впредь», — вспоминал он потом.

Тарантино любит играть с самим актерством – например, появляется в фильме в виде голоса автоответчика в «Джеки Браун», либо играет роль Насильника #1 в треш-боевике «Планета страха», или же – валяется в овраге в образе безымянного гитлеровского солдата без скальпа в «Бесславных ублюдках».

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