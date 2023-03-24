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Города Франции в огне протестов

На протесты против пенсионной реформы 23 марта вышли 1,089 млн человек, сообщило министерство внутренних дел Франции. Были арестованы 457 человек, 441 полицейский и жандарм получили ранения.

В Париже, Ренне и Нанте произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией, пишет BFMTV. В Бордо протестующие подожгли крыльцо городской ратуши. Глава «Французской демократической конфедерации труда» Лоран Берже заявил, что профсоюзы не несут «ответственности за кретинов и жестоких людей, которые подожгли мэрию Бордо», и призвал продолжать «искать выход» из ситуации.

«В Париже мусорные баки, которые копятся уже почти три недели, служат топливом для сотен костров», — так описывают митинги 23 марта журналисты Le Monde.

«Газета.Ru» показывает кадры с протестов.

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