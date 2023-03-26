26 марта 2023, 19:38
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца марта. Военная операция на Украине, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, протесты во Франции и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Мама с ребенком в московском парке, 20 марта 2023 года
Украинский полицейский во время обстрела Авдеевки, 17 марта 2023 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля, 21 марта 2023 года
Последствия торнадо в Роллинг-Форке, Миссисипи, США, 25 марта 2023 года
Девочка набирает питьевую воду в Порт-о-Пренсе, Гаити, 21 марта 2023 года
Вид на Артемовск (Бахмут), разрушенный в результате обстрелов, 24 марта 2023 года
Женщины во время молитвы в первый день Рамадана в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия, 22 марта 2023 года
Автомобиль на фоне заходящего солнца в городе Шони, США, 19 марта 2023 года
Артемовск (Бахмут), 24 марта 2023 года
Протестующие против пенсионной реформы у здания Опера в Париже, 23 марта 2023 года
Высохшее водохранилище Сау к северу от Барселоны, 20 марта 2023 года
Женщина на рынке в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 22 марта 2023 года
Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) и ирландский волкодав Шеймус (полковой талисман Ирландской гвардии) во время парада в честь Дня Святого Патрика в казармах Монса, 17 марта 2023 года
Роберт Джон Берк («Голый ковбой») позирует на фоне нового логотипа города Нью-Йорк, 20 марта 2023 года
Зампред правительства РФ Татьяна Голикова и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед началом церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР, 21 марта 2023 года
Игроки сборных России и Ирана во время матча в Москве, 23 марта 2023 года
Белая медведица играет с мячом в Ганноверском зоопарке, 24 марта 2023 года